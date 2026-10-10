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マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月11日】マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第6節

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 トッテナム
マンチェスター・ユナイテッド
トッテナム

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第6節、マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第6節が日本時間10月11日(日)に開催。マンチェスター・ユナイテッドと、トッテナム・ホットスパーが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムは、日本時間2026年10月11日(日)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第6節
  • 日時：2026年10月11日(日)1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナム
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムのテレビ放送・ネット配信予定



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マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs トッテナム 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
フォーメーション
トッテナム crest
トッテナム
TOT
4-2-3-1
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスリサンドロ・マルティネスリサンドロ・マルティネスディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトハリー・マグワイアハリー・マグワイアルーク・ショールーク・ショーシェイ・レイシーシェイ・レイシーユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスアンドレイ・サントスアンドレイ・サントスブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスブライアン・エンベウモブライアン・エンベウモマテウス・クーニャマテウス・クーニャアントニーン・キンスキーアントニーン・キンスキーアーチー・グレイアーチー・グレイミッキー・ファン・デ・フェンミッキー・ファン・デ・フェンアンドリュー・ロバートソンアンドリュー・ロバートソンヤン・ポール・ファン・ヘッケヤン・ポール・ファン・ヘッケロドリゴ・ベンタンクールロドリゴ・ベンタンクールサヴィオサヴィオサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリモハメド・クドゥスモハメド・クドゥスコナー・ギャラガーコナー・ギャラガーオマル・マーモウシュオマル・マーモウシュ
トッテナム crest
トッテナム
TOT
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

トッテナム

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • ロベルト・デ・ゼルビ

成績

MUN

MUN - 直近成績

EVE
2-2
SAB
4-0
MCI
0-1
BHA
2-3
FUL
1-1
得点（失点）
9/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
TOT

TOT - 直近成績

NEW
0-2
NFO
0-0
EVE
0-0
LIV
3-1
AVL
2-3
得点（失点）
3/8
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・ユナイテッドドロートッテナム
1
1
3
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
トッテナム badge
トッテナム
TOT
0
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
2
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
終了
UEFAヨーロッパリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
終了
カラバオカップ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
4
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
3
終了
7得点8
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
5500135+815
2
アーセナルアーセナルARS
540184+412
3
ブライトンブライトンBHA
5311165+1110
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
5230104+69
5
リーズリーズLEE
523073+49
6
リヴァプールリヴァプールLIV
523074+39
7
エヴァートンエヴァートンEVE
523063+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
522164+28
9
ニューカッスルニューカッスルNEW
52219908
10
チェルシーチェルシーCHE
52121012-27
11
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
5203711-46
12
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
51228805
13
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
512245-15
14
サンダーランドサンダーランドSUN
5113610-44
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
5113611-54
16
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
511349-54
17
ボーンマスボーンマスBOU
503268-23
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
5104110-93
19
フラムフラムFUL
502358-32
20
トッテナムトッテナムTOT
502328-62
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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