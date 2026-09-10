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チャンピオンズ リーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoサバフFK
マン・UvsサバフはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma

協力：

【9月11日】マンチェスター・ユナイテッドvsサバフのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

チャンピオンズ リーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 サバフFK
マンチェスター・ユナイテッド
サバフFK

【欧州CL 放送予定】9月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第1節、マンチェスター・ユナイテッド対サバフFKの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

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7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月11日(金)に開催。マンチェスター・ユナイテッドと、アゼルバイジャンのサバフFKが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsサバフのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マンチェスター・ユナイテッドvsサバフの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節のマンチェスター・ユナイテッドvsサバフは、マン・Uのホーム「オールド・トラッフォード」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月11日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：マンチェスター・ユナイテッド vs サバフ
  • 会場：オールド・トラッフォード
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マンチェスター・ユナイテッドvsサバフの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・ユナイテッドvsサバフの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWプライム
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

試合当日24時よりディレイ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

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『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

CLはWOWOWで視聴！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

マンチェスター・ユナイテッドvsサバフ チーム情報

マンチェスター・ユナイテッド vs サバフFK 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
フォーメーション
サバフFK crest
サバフFK
SAB
4-2-3-1
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトリサンドロ・マルティネスリサンドロ・マルティネスレニー・ヨロレニー・ヨロヌサイル・マズラウィヌサイル・マズラウィブライアン・エンベウモブライアン・エンベウモパトリック・ドルグパトリック・ドルグコビー・メイヌーコビー・メイヌーユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスベンヤミン・シェシュコベンヤミン・シェシュコスタス・ポカティロフスタス・ポカティロフR. DashdamirovR. Dashdamirovアキム・ゼダドカアキム・ゼダドカスティーブソルベットスティーブソルベットT. PuchaczT. Puchaczイヴァン・レピニカイヴァン・レピニカU. RakhmonalievU. Rakhmonalievヴェリコ・シミックヴェリコ・シミックアレクセイ・イサエフアレクセイ・イサエフK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. Mickels
サバフFK crest
サバフFK
SAB
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

サバフFK

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • V. Dambrauskas

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
110061+53
2
バルセロナバルセロナBAR
110051+43
3
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
110031+23
3
スポルティングCPスポルティングCPSCP
110031+23
5
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
6
ベティスベティスBET
110032+13
6
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
8
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
9
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
9
リヴァプールリヴァプールLIV
110021+13
11
アーセナルアーセナルARS
110010+13
12
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
13
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
00000000
13
ローマローマROM
00000000
13
ランスランスRCL
00000000
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
00000000
13
コモコモCOM
00000000
13
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
00000000
13
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
00000000
13
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
13
バイエルンバイエルンFCB
00000000
13
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
00000000
13
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
00000000
13
サバフFKサバフFKSAB
00000000
25
ビジャレアルビジャレアルVIL
100123-10
26
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
100123-10
26
リールリールLIL
100123-10
28
インテルインテルINT
100112-10
28
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
100112-10
30
LASKLASKLAS
100101-10
30
ナポリナポリNAP
100101-10
32
ガラタサライガラタサライGAL
100113-20
32
バイキングバイキングVIK
100113-20
34
ポルトポルトPOR
100102-20
35
フェイエノールトフェイエノールトFEY
100115-40
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
100116-50
ラウンド8出場権


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