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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoローマ
マン・UvsローマはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【11月4日】マンチェスター・ユナイテッドvsASローマのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第4節

UEFAチャンピオンズリーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 ローマ
マンチェスター・ユナイテッド
ローマ

【CL放送予定】11月4日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第4節、マンチェスター・ユナイテッド対ASローマの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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WOWOWで全試合中継

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月4日(水)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとASローマが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsローマのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マンチェスター・ユナイテッドvsローマの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節のマンチェスター・ユナイテッドvsローマは、マン・Uのホーム「オールド・トラッフォード」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第4節
  • 日程：2026年11月4日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：マンチェスター・ユナイテッド vs ASローマ
  • 会場：オールド・トラッフォード
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マンチェスター・ユナイテッドvsローマの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・ユナイテッドvsローマの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

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チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

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マンチェスター・ユナイテッドvsローマ チーム情報

マンチェスター・ユナイテッド vs ローマ 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
フォーメーション
ローマ crest
ローマ
ROM
3-4-2-1
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトヌサイル・マズラウィヌサイル・マズラウィハリー・マグワイアハリー・マグワイアリサンドロ・マルティネスリサンドロ・マルティネスコビー・メイヌーコビー・メイヌーユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスアマド・ディアロアマド・ディアロアンドレイ・サントスアンドレイ・サントスマテウス・クーニャマテウス・クーニャブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスピエルルイジ・ゴッリーニピエルルイジ・ゴッリーニエヴァン・エンディカエヴァン・エンディカマリオ・エルモソマリオ・エルモソジャンルカ・マンチーニジャンルカ・マンチーニteam-logoウェズレイロドリゴ・モラロドリゴ・モラマルテン・デ・ローンマルテン・デ・ローンナウエル・モリーナナウエル・モリーナブライアン・クリスタンテブライアン・クリスタンテマティアス・スーレマティアス・スーレドニエル・マレンドニエル・マレン
ローマ crest
ローマ
ROM
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

ローマ

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・ユナイテッドドローローマ
3
1
1
UEFAヨーロッパリーグ
ローマ badge
ローマ
ROM
3
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
終了
UEFAヨーロッパリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
6
ローマ badge
ローマ
ROM
2
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
ローマ badge
ローマ
ROM
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
ローマ badge
ローマ
ROM
0
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
ローマ badge
ローマ
ROM
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
12得点6
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
3300145+99
2
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
3300123+99
3
リヴァプールリヴァプールLIV
3300127+59
4
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
3300105+59
5
ベティスベティスBET
330074+39
6
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
321072+57
7
アーセナルアーセナルARS
321062+47
8
バルセロナバルセロナBAR
3201116+56
9
コモコモCOM
3201105+56
10
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
320195+46
11
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
320196+36
12
スポルティングCPスポルティングCPSCP
320174+36
13
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
320154+16
14
バイエルンバイエルンFCB
3120105+55
15
ローマローマROM
311185+34
16
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
311143+14
17
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
311143+14
18
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
31112204
19
ビジャレアルビジャレアルVIL
31028803
20
インテルインテルINT
310256-13
20
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
310256-13
22
ナポリナポリNAP
310257-23
23
ガラタサライガラタサライGAL
310269-33
24
LASKリンツLASKリンツLAS
310269-33
25
サバフFKサバフFKSAB
310236-33
26
フェイエノールトフェイエノールトFEY
310248-43
27
RCランスRCランスRCL
310237-43
28
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
310249-53
29
AEKアテネAEKアテネAEK
310238-53
29
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
310238-53
31
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
302139-62
32
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
301247-31
33
バイキングバイキングVIK
301259-41
34
ポルトポルトPOR
300326-40
35
リールリールLIL
3003410-60
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSBR
3003113-120
ラウンド8出場権

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