2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月4日(水)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとASローマが対戦する。
本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsローマのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
マンチェスター・ユナイテッドvsローマの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節のマンチェスター・ユナイテッドvsローマは、マン・Uのホーム「オールド・トラッフォード」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第4節
- 日程：2026年11月4日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：マンチェスター・ユナイテッド vs ASローマ
- 会場：オールド・トラッフォード
マンチェスター・ユナイテッドvsローマの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・ユナイテッドvsローマの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。
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マンチェスター・ユナイテッドvsローマ チーム情報
マンチェスター・ユナイテッド vs ローマ 予想スタメン
両チームの対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
勝
勝
勝
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
勝
勝
勝
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
勝
勝
勝
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
勝
勝
勝
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
勝
勝
勝
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
分
勝
勝
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
分
勝
勝
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
負
勝
勝
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
勝
負
勝
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
勝
負
勝
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
勝
勝
負
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
負
勝
勝
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
勝
負
勝
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
分
分
勝
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
勝
負
分
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
分
勝
負
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
負
勝
分
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
勝
負
分
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
負
勝
負
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
勝
負
負
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
負
負
勝
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
勝
負
負
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
勝
負
負
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
勝
負
負
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
負
勝
負
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
負
勝
負
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
負
負
勝
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
負
勝
負
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
負
負
勝
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
負
勝
負
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
分
負
分
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
分
負
負
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
負
分
負
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
負
負
負
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
負
負
負
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
負
負
負