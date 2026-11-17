共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）の逸材JJ・ガブリエルは、レアル・マドリーへの移籍が決定的となっている。

広告

マンチェスター・ユナイテッドの16歳逸材JJ・ガブリエルは、クラブへお別れのメッセージを投稿している。

マンチェスター・Uの育成組織出身で、昨年14歳にしてU-18チームに昇格したJJ・ガブリエル。すると、デビューシーズンでプレミアリーグU-18の年間最優秀選手に選出された他、今夏のプレシーズンマッチでトップチームデビューを果たすなど、公式戦の出場も期待されていた。しかし複数メディアの報道によると、選手の家族とクラブの間で軋轢が生じており、退団希望を通達した模様。6日の16歳の誕生日を迎えた時点で「退団を阻止する術はない」とされており、すでに複数の欧州ビッグクラブが関心を示している。

そして17日、JJ・ガブリエルは自身のSNSにメッセージを投稿。各ユース年代で過ごした6年間のハイライト映像とともに、マンチェスター・Uへの感謝を綴った。

「マンチェスター・ユナイテッドへ。僕は2020年、大きな夢を抱いた10歳の少年としてこのクラブにやってきた」

広告 広告

「ここで僕は選手として、そして人間として成長することができた。オールド・トラッフォードでのゴールから『ジミー・マーフィー賞』の受賞に至るまで、このクラブは一生大切にしたいと思える瞬間をたくさんくれた。コーチ、スタッフ、チームメイト、そして僕を支えてくれたすべての方々へ、僕を信じて成長を助けてくれて本当にありがとう」

「これから次の章を歩み始めるが、マンチェスター・ユナイテッドはこれからもずっと僕の物語の一部であり続ける。すべてに感謝するよ。JJより」

なお『The Athletic』によると、JJ・ガブリエルの新天地はレアル・マドリーになる模様。すでに長期契約に合意しており、1月の移籍市場で正式に加入が決定するようだ。また、今回の取引は未成年移籍に関するFIFAの規定が適用されるため、マンチェスター・U側に支払われるのは「育成補償金」のみであり、その額は一般的に数十万ポンド（日本円で数千万円）程度になると伝えられている。