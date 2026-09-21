「5歳から見てきたが、最悪の15分間だ」ネヴィルがマン・Uを酷評…「見るに堪えないレベル」

マンチェスター・ユナイテッドOBギャリー・ネヴィル氏は、古巣の現状を嘆いている。





マイケル・キャリック監督が正式な指揮官に就任して迎えた今季、難しい戦いが続くマンチェスター・U。20日のプレミアリーグ第5節フラム戦では、89分になんとか追いついて1-1のドローに持ち込んだが、開幕5試合でわずか1勝のみ。勝ち点5で12位に沈んでいる。









そして『スカイスポーツ』で解説を務めたOBネヴィル氏は、フラムがリードした際には「5歳からマンチェスター・ユナイテッドを見てきたが、見てきた中で最悪の15分間だ」と酷評していたが、試合後にはかつての同僚でもあるキャリック監督について以下のように語った。





「マンチェスター・ユナイテッドがこんなにもボールを持っていない時に歩き回るような姿は、これまで見たことがないよ。マイケルはチームのエネルギーに問題はなかったと言っていたが……選手を擁護するのをやめるべきだ。彼が擁護する理由はわかるよ。彼は忠実だし、選手たちに自分のために働いてほしいと願っている。それに、シーズンはまだ長いからね」





「両チームとも同じような状態だったね。私は彼らを『マネキン』と呼んだよ。ユナイテッドがこれほど歩き回る姿は見たことがない。警戒心も活気もない。常に“臨戦態勢”でいるべきなのに、それができていない。常に2～3ヤードずつポジションを修正し続ける必要があるんだ。だが、フラムがボールを持っている間、彼らはただ歩いているだけだった。フラムは最初の数分間で46本のパスを回し、最初のシュートを放っている」





「代表戦による中断期間は絶好のタイミングで訪れたと言えるね。チームのバランスを立て直す必要があるよ」





「私はチームが懸命にプレーしていないとか、努力が足りないと言うことは滅多にない。それは選手たちに対する究極の批判だからだ。普段ならそういう発言は慎重にするものだが、あの試合の後半最初の15分間、いや全体的に最初の60分間において、マンチェスター・ユナイテッドのプレーは本当に見るに堪えないものだった。ボールを持っていない時の守備は、到底十分とは言えないレベルだった」





「マイケルは公の場とプライベートで違うことを言っているのだろう。もし私がその場にいたら、本当に心配になったはずだ。人々は彼の手腕を疑問視するだろうが、彼はこの仕事を引き受けた時点でそれを覚悟していたはずだ」





「とはいえ、パニックに陥っているわけではない。誰もキャリックにプレッシャーをかけてはいない。だが、もしあのようなパフォーマンスが続けば、彼は窮地に立たされることになるだろう。選手たちは彼のために、もっと懸命にプレーしなければならない」





マンチェスター・Uの次戦は10月10日、ホームでトッテナムと対戦する。