あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoマンチェスター・シティ
マンチェスター・ダービーはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月14日】マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第4節

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・シティ

【マンチェスター・ダービー放送予定】2026-27プレミアリーグ第4節、マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

プレミアリーグ2026-27はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

まずは31日間無料トライアル

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節が日本時間9月14日(月)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦する。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年9月14日(月)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第4節
  • 日時：2026年9月14日(月) 0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり今すぐ視聴

マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

u-next soccer pack plan 2026U-NEXT
  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2026-27はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典あり今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
フォーメーション
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-1-4-1
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスリサンドロ・マルティネスリサンドロ・マルティネスディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトハリー・マグワイアハリー・マグワイアルーク・ショールーク・ショーユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスコビー・メイヌーコビー・メイヌーブライアン・エンベウモブライアン・エンベウモマーカス・ラッシュフォードマーカス・ラッシュフォードマテウス・クーニャマテウス・クーニャジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマヨシュコ・グヴァルディオルヨシュコ・グヴァルディオルマテウス・ルイスマテウス・ルイスマーク・グエイマーク・グエイルベン・ディアスルベン・ディアスニコ・オライリーニコ・オライリーエンソ・フェルナンデスエンソ・フェルナンデスエリオット・アンダーソンエリオット・アンダーソンフィル・フォーデンフィル・フォーデンアントワーヌ・セメンヨアントワーヌ・セメンヨアーリング・ハーランドアーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

マンチェスター・シティ

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • エンツォ・マレスカ

成績

MUN

MUN - 直近成績

MIL
2-4
HUL
2-0
IPS
5-2
EVE
2-2
SAB
4-0
得点（失点）
13/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
MCI

MCI - 直近成績

ARS
3-0
BOU
2-1
CRY
1-4
COV
1-0
POR
0-2
得点（失点）
9/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・ユナイテッドドローマンチェスター・シティ
2
1
2
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
0
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
3
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
0
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
終了
コミュニティシールド
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
5得点5
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
440081+712
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
3
ハル・シティハル・シティHUL
422052+38
4
チェルシーチェルシーCHE
4211109+17
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
413074+36
6
リヴァプールリヴァプールLIV
413064+26
7
エヴァートンエヴァートンEVE
413053+26
8
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
4202710-36
9
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
10
リーズリーズLEE
312032+15
11
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
41214405
12
ブライトンブライトンBHA
311185+34
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
311176+14
14
サンダーランドサンダーランドSUN
411235-24
15
ボーンマスボーンマスBOU
403167-13
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
4103611-53
17
トッテナムトッテナムTOT
402205-52
18
フラムフラムFUL
401347-31
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
401317-61
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー