若手補強進めるマン・U、リヴァプール期待の16歳FW獲得へ…8歳から宿敵でプレーする逸材

マンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプールから16歳の逸材FWアイザック・コンデを獲得するようだ。





近年はユース年代の選手の獲得にも積極的なマンチェスター・U。先日には、同じ街のライバルであるマンチェスター・シティから17歳MFカリム・カシム、さらに16歳MFデヴィッド・エゼの獲得を決めていたが、新たな逸材ウインガーとの契約も進めているという。





『The Athletic』によると、マンチェスター・Uは23日にコンデとの契約を完了した模様。現在は移籍に伴う補償金について協議中であるが、リヴァプール側は100万ポンド（約1億8000万円）台に達すると見込んでいるようだ。なおプレミアリーグの規則では、16歳未満の選手の移籍に関してはリーグの調査と承認が必要になるため、現在まで練習には参加できていないとのこと。また、プロ契約は17歳になるまで結ぶことはできない。





コンデはコンゴにルーツを持ち、マージーサイドで育って2018年にリヴァプールのU-9チームに加入。同選手をよく知るコーチの1人は、「スピードがあって推進力に優れ、将来が非常に楽しみなウインガーだ。DFラインの背後も積極的に狙う。とても謙虚な家庭の出身だ。ナニやザハを彷彿とさせる、マンチェスター・Uらしい選手に見える」と評価しているようだ。移籍後は、ダレン・フレッチャー氏が率いるU-18チームに加入すると伝えられている。





なお、激しいライバル関係にあるマンチェスター・Uとリヴァプールだが、トップチーム選手の直接移籍は1964年を最後に行われていない。