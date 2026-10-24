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プレミアリーグ
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Yuta Tokuma
協力：

【10月25日】マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第8節

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 ボーンマス
マンチェスター・ユナイテッド
ボーンマス

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第8節、マンチェスター・ユナイテッドvsAFCボーンマスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節が日本時間10月25日(日)に開催。マンチェスター・ユナイテッドと、AFCボーンマスが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスは、日本時間2026年10月25日(日)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第8節
  • 日時：2026年10月25日(日)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vsAFC ボーンマス
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

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マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
page.match.formation.title
ボーンマス crest
ボーンマス
BOU
4-2-3-1
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスハリー・マグワイアハリー・マグワイアレニー・ヨロレニー・ヨロディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトマタイス・デ・リフトマタイス・デ・リフトブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスカルロス・バレバカルロス・バレバアンドレイ・サントスアンドレイ・サントスアマド・ディアロアマド・ディアロブライアン・エンベウモブライアン・エンベウモジョルジェ・ペトロヴィッチジョルジェ・ペトロヴィッチアドリエン・トリュファートアドリエン・トリュファートteam-logoアントニオ・シウヴァジェームズ・ヒルジェームズ・ヒルアダム・スミスアダム・スミスタイラー・アダムスタイラー・アダムスルイス・クックルイス・クックライアン・クリスティーライアン・クリスティーマーカス・タヴァーニアーマーカス・タヴァーニアーハイアンハイアンエヴァニウソンエヴァニウソン
ボーンマス crest
ボーンマス
BOU
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

ボーンマス

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • M. Rose

成績

MUN

MUN - 直近成績

FUL
1-1
TOT
1-1
ATM
2-0
LEE
1-1
COM
4-1
得点（失点）
4/9
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
BOU

BOU - 直近成績

LIV
0-1
CHE
5-1
SGR
3-0
SUN
2-0
MIL
3-0
得点（失点）
9/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・ユナイテッドドローボーンマス
1
3
1
プレミアリーグ
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
2
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
4
終了
クラブ 親善試合
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
1
終了
プレミアリーグ
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
ボーンマス badge
ボーンマス
BOU
3
終了
11得点11
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
7601115+618
3
ブライトンブライトンBHA
7511235+1816
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
リーズリーズLEE
724196+310
8
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
9
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
83141216-410
10
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
7142101007
14
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
7214917-87
15
ボーンマスボーンマスBOU
7133913-46
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
8134610-46
17
トッテナムトッテナムTOT
7133610-46
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
7205614-86
19
フラムフラムFUL
7124710-35
20
サンダーランドサンダーランドSUN
7115614-84
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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