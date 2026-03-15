ブルーノ、今季16アシスト到達で記録達成！マン・U、ヴィラとのCL出場権争い直接対決に勝利…新体制で7勝1分け1敗

プレミアリーグは15日に第30節が行われ、マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラが対戦した。

前節キャリック暫定監督体制で初黒星を喫したものの、勝ち点を51まで伸ばして3位につけるマンチェスター・U。一方、連敗で勝ち点を伸ばせず同51ながら4位に転落したヴィラ。来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す両チームの直接対決がオールド・トラッフォードで行われた。

5位チェルシー、6位リヴァプールが3ポイント差で迫る中、負けられない両チームの一戦は序盤から中盤での睨み合いが続く展開に。ホームのマンチェスター・Uは10分過ぎからボール保持の時間を増やしていくと、17分にクーニャがボックス内へ鋭いクロスを送ってチャンスを作り、22分にはCKからアマドに決定機が訪れる。しかしGKマルティネスのファインセーブに阻まれると、38分にボックス内でダロトが迎えたビッグチャンスも活かせず。前半はスコアレスで折り返す。

前半は押し込みながらもゴールを奪えなかったマンチェスター・Uは、後半序盤も圧力を高めて相手ボックスまで押し込でいく。52分にはエンベウモの強烈なシュートが枠を捕らえたが、ここもGKマルティネスがファインセーブに阻まれた。

それでも53分、マンチェスター・Uが先制に成功。ブルーノのCKからカゼミーロが頭で叩き込んだ。ブラジル代表MFの2試合連続ヘッド弾で、ホームチームが大きなリードを奪う。

追いかける展開となったヴィラは、その直後から攻勢を強め数回ボックス手前でファールを獲得。しかし、60分のミングスのヘッドは枠を捕らえず。その直後にワトキンスとマッギンを下げてベイリーとエイブラハムを投入した。すると64分、ヴィラが良い流れのまま試合を振り出しに戻す。CKのこぼれからディーニュがボックス内にボールを入れると、フリーのバークリーがダイレクトで突き刺した。アウェイチームも譲らない。

スコアが動いたことでスタンドも熱狂に包まれ、試合はさらにオープンになり激しさを増していく。すると71分、再びマンチェスター・Uが勝ち越し。ブルーノの精確なパスからDFラインの背後に飛び出したクーニャがGKとの一対一を制している。主将のクラブ記録となるリーグ戦16アシスト目でリードを奪うと、81分には試合を決める3ゴール目。ボックス内のこぼれ球を途中出場のシェシュコが押し込んだ。

試合はこのまま終了。マンチェスター・Uが3-1でヴィラを下した。この結果、マンチェスター・Uはキャリック新体制で7勝1分け1敗。ヴィラとの差を「3」に広げることに成功し、3位の座を固めている。一方のヴィラは、リーグ戦3連敗となった。