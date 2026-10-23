「オーナーは寄生虫のようにマン・Uを破壊」「夢物語を語ってもサッカーを知らなければ無駄」幹部陣を現地記者が辛辣批判

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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグでは13位に、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズでは20位に低迷している。

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深刻な不振に陥るマンチェスター・ユナイテッドについて、現地記者が辛辣な評価を下している。





今夏にはマイケル・キャリック監督が正式な指揮官に就任し、シーズンをスタートさせたマンチェスター・U。しかし、プレミアリーグでは開幕7試合でわずか7ポイントの獲得に留まり、13位に低迷。さらにチャンピオンズリーグでは、21日にコモに1-4と敗れて1勝2敗、リーグフェーズ20位に転落した。直近の公式戦7試合で勝利から遠ざかるなど、非常に厳しい戦いが続いている。





この状況からキャリック監督への重圧は高まっており、『BBC』は上層部が即刻の解任は考えていないとしつつも、すでに後任候補の選定に入ったとも伝えていた。





しかし、『スカイスポーツ』などで活躍するメリッサ・レディ氏は、「次期監督候補として誰の名前が挙がろうと、それは何の意味も持たない。どんな人物が候補になろうとも、彼らは最初から失敗する運命にあるからだ」とし、クラブの運営体制を辛辣に批判している。





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「寄生虫のようなグレイザー家というオーナー陣は、クラブから富を吸い上げ、破壊し、財政的な首輪をはめて締め上げている。そして2024年、サー・ジム・ラトクリフは強豪と競い合ってそれを上回る“3年計画”を大々的に語ったが、しかし『INEOS』がフットボール部門の運営を担ってからの意思決定は、惨憺たるものだっただけでなく、多大な損失をも招いている。高額な失敗を繰り返しているにもかかわらず、誰一人として責任を取ろうとはしない」





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「プレースタイルを含むクラブのアイデンティティに関する明確な指針は依然として存在せず、それゆえに、どのような選手や監督を獲得すべきかという基準も定まっていない。これはラトクリフが掲げた重要な約束の一つだったが、果たされることはなかった」





「彼自身の言葉を借りればこうだ。『これまで多くの監督が就任してきた。中には非常に優秀な人物もいた。だが、誰一人として成功を収めることはできず、長く留まることもなかった。結論は一つしかない。彼らが働いていた環境そのものが機能していなかったということだ』」





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「そして、その環境は今も機能していない。クラブを所有し運営する人間たちが、マンチェスター・ユナイテッドというクラブを裏切り、現代フットボールで成功するために不可欠な要素を理解していない限り、今後も決してうまくいくことはないだろう」





「組織構造やビジョンについていくら語り、夢物語のようなプロジェクトを提示したところで、運営を担う人間が間違っていれば、正しいクラブ運営など実現するはずがないのだ」





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マンチェスター・Uの次戦は25日、本拠地オールド・トラッフォードでボーンマスと対戦する。