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브루노 페르난데스 (Bruno Fernandes)Getty Images
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苦しむマン・U主将に“追い打ち”…コモ戦最中に空き巣被害。「複数の物品」が盗まれる

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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグでは13位に、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズでは20位に低迷している。

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マンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデスは、空き巣被害に遭っていたようだ。


今季もチームのキャプテンとして、全公式戦11試合に出場して4ゴール1アシストを記録するブルーノ・フェルナンデス。しかし、チームは直近7試合で勝利がなく、プレミアリーグでは13位に、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズでは20位に低迷するなど難しい時期が続いている。さらに、主将のパフォーマンスについては現地メディアで批判が相次いでいた。


そんな苦境に立たされている32歳ポルトガル代表MFだが、空き巣被害に遭っていたようだ。


『The Athletic』によると、コモ戦(1-4)が行われた夜にブルーノ・フェルナンデスの自宅に何者かが侵入。複数の物品が盗まれたとのこと。チェシャー警察が通報を受けたのは試合終了直後であり、現在捜査が進められているようだ。チェシャー警察のデイブ・ジャーヴィス警部補は、同メディアに対して以下のような声明を発表した。


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「通報者は、近隣の住宅の裏庭に『見知らぬ男3人組』がいると報告した。警察官が現場に到着した際、容疑者の姿はなかったが、当該住宅で空き巣被害が発生しており、複数の物品が盗まれていることが確認された。調査は開始しており、捜査も続けられている」


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2026年10月25日

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なおマンチェスター・Uは、同時間帯にブルーノ・フェルナンデスの家族は不在だったとしつつ、捜査が続く中で選手と家族のプライバシーが守られることを願っていると明かしている。


コモ戦後には、マイケル・キャリック監督の戦術批判とも取れる発言を残していたブルーノ・フェルナンデス。ピッチ内外で厳しい状況が続いているようだ。

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.