苦しむマン・U主将に“追い打ち”…コモ戦最中に空き巣被害。「複数の物品」が盗まれる

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグでは13位に、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズでは20位に低迷している。

広告

マンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデスは、空き巣被害に遭っていたようだ。





今季もチームのキャプテンとして、全公式戦11試合に出場して4ゴール1アシストを記録するブルーノ・フェルナンデス。しかし、チームは直近7試合で勝利がなく、プレミアリーグでは13位に、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズでは20位に低迷するなど難しい時期が続いている。さらに、主将のパフォーマンスについては現地メディアで批判が相次いでいた。





そんな苦境に立たされている32歳ポルトガル代表MFだが、空き巣被害に遭っていたようだ。





『The Athletic』によると、コモ戦(1-4)が行われた夜にブルーノ・フェルナンデスの自宅に何者かが侵入。複数の物品が盗まれたとのこと。チェシャー警察が通報を受けたのは試合終了直後であり、現在捜査が進められているようだ。チェシャー警察のデイブ・ジャーヴィス警部補は、同メディアに対して以下のような声明を発表した。





広告 広告

「通報者は、近隣の住宅の裏庭に『見知らぬ男3人組』がいると報告した。警察官が現場に到着した際、容疑者の姿はなかったが、当該住宅で空き巣被害が発生しており、複数の物品が盗まれていることが確認された。調査は開始しており、捜査も続けられている」





次の試合 MUN プレミアリーグ 10:00 BOU 視聴する

なおマンチェスター・Uは、同時間帯にブルーノ・フェルナンデスの家族は不在だったとしつつ、捜査が続く中で選手と家族のプライバシーが守られることを願っていると明かしている。





コモ戦後には、マイケル・キャリック監督の戦術批判とも取れる発言を残していたブルーノ・フェルナンデス。ピッチ内外で厳しい状況が続いているようだ。