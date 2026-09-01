マン・C、270億円でエンソ・フェルナンデス獲得！“デッドラインデー”にビッグディール成立

マンチェスター・シティは1日、チェルシーからアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスを獲得した。

2023年1月、ベンフィカから当時のイギリス史上最高額とされる1億2100万ユーロでチェルシーへ加入したエンソ・フェルナンデス。その後公式戦170試合に出場、クラブワールドカップやカンファレンスリーグ優勝に大きく貢献した。また、アルゼンチン代表としても49キャップを記録。2022年ワールドカップ優勝の立役者の1人となっていた。

そんな25歳MFだが、今夏の移籍市場で去就に注目が集まることに。『The Athletic』など複数メディアは、エンソ・フェルナンデス自身は恩師エンツォ・マレスカ監督が就任したマンチェスター・シティへの移籍を熱望しており、同クラブも獲得に向けてチェルシーと交渉を行っていると報道。移籍市場最終盤で交渉が加速していることが伝えられていたが、“デッドラインデー”にビッグディールが成立している。

エンソは公式サイトで「マンチェスター・シティは、近年のイングランドで最も成功を収めているクラブ。シティがいかにうまく運営されているかは誰もが知っているため、どの選手もこのようなクラブの一員になりたいと願っていた」と喜んだ。

「ここに来られてこれ以上ないほど幸せだし、シティが今後もタイトルを獲得し続けられるよう貢献するという挑戦に準備万端だ。このクラブは成功のために築かれたクラブだ。チーム全体を見渡せば、シティはどのポジションにも質の高い選手が揃っている。新しいチームメイトたちから学び、より優れた選手になりたい」

「常に全力を尽くしてきましたし、マンチェスター・シティの皆さんには、ここに来てからもその姿勢を貫き続けると約束する。そしてシティの皆さん全員に感謝したいと思います。僕に対して寄せられた信頼に応え、一日も早くその恩返しをしたいと思っている」

なおイギリス『BBC』は、マンチェスター・シティは移籍金として1億2500万ポンド（約270億円）を支払ったと伝えられている。