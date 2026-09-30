「2位でメダルを受け取る気はない」ルーニー、マン・Cのタイトル剥奪に持論「選手の立場になってみると…」

マンチェスター・ユナイテッドOBウェイン・ルーニー氏は、マンチェスター・シティの財務規則違反について語った。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





今回の規則違反による制裁については、罰金や勝ち点剥奪の他、大会追放、さらに当該期間に獲得したタイトルを剥奪するなど様々な可能性が報じられている。そうした中で、マンチェスター・Uのレジェンドであるルーニー氏は『Stick to United』で今回の事件に言及。元チームメイトであるリオ・ファーディナンド氏が2位に終わった2011-12シーズンのタイトルについて語ったことに触れつつ、以下のように持論を展開した。





「リオがもう1つのプレミアリーグタイトルを手にする可能性について話しているのを聞いたが……正直なところ、あまりしっくりこないんだ」





「自分たちにその資格があるとは思わない。あのシーズン、リーグ優勝に値するだけのことをしてなかったからね。残り4、5試合の時点で6、7ポイントのリードがあったのに、それを自ら手放してしまったんだ。





「ここ数日報じられていることや人々の意見を目にし、マンチェスター・シティの選手の立場になって考えてみたんだ……彼らはプレミアリーグのタイトルを勝ち取るために全力を尽くし、自分たちこそが王者だと認識しているはずだよ」





「もしメダルが与えられるとしても、それを受け取る気にはならないね。彼らからタイトルが剥奪されることについては構わないが、2位という結果でメダルを受け取るのは気が引けるね」





2004年～2017年までマンチェスター・Uでプレーし、5回のプレミアリーグ優勝を達成したルーニー氏。しかし、6つ目のタイトルを受け取る気にはならないようだ。