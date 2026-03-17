2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月18日(水)に開催。マンチェスター・シティとレアル・マドリードが対戦する。

本記事では、マンチェスター・シティvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マンチェスター・シティvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのマンチェスター・シティvsレアル・マドリードは、マン・Cのホーム「エティハド・スタジアム」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ

日程：2026年3月18日(水)5:00キックオフ／日本時間

カード：マンチェスター・シティ vs レアル・マドリード

会場：エティハド・スタジアム

マンチェスター・シティvsレアル・マドリードの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・シティvsレアル・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

WOWOW

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

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※WOWOWも一部ディレイ配信あり

マンチェスター・シティvsレアル・マドリード チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表