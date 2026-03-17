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マン・Cvsレアル・マドリードはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月18日】マンチェスター・シティvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 2ndレグ

【欧州CL 放送予定】3月18日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 2ndレグ、マンチェスター・シティ対レアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月18日(水)に開催。マンチェスター・シティとレアル・マドリードが対戦する。

【マン・Cvsレアル・マドリードを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、マンチェスター・シティvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マンチェスター・シティvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのマンチェスター・シティvsレアル・マドリードは、マン・Cのホーム「エティハド・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ
  • 日程：2026年3月18日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：マンチェスター・シティ vs レアル・マドリード
  • 会場：エティハド・スタジアム

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マンチェスター・シティvsレアル・マドリードの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・シティvsレアル・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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マンチェスター・シティvsレアル・マドリード チーム情報

マンチェスター・シティ vs レアル・マドリー 予想スタメン

マンチェスター・シティHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestRMA
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
27
マテウス・ルイス
15
マーク・グエイ
3
ルベン・ディアス
21
ライアン・アイト・ヌーリ
20
ベルナルド・シウヴァ
42
アントワーヌ・セメンヨ
10
ラヤン・シェルキ
33
ニコ・オライリー
16
ロドリ
9
アーリング・ハーランド
1
ティボー・クルトワ
24
ディーン・ハウセン
20
フランシスコ・ガルシア
22
アントニオ・リュディガー
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
15
アルダ・ギュレル
14
オーレリアン・チュアメニ
8
フェデリコ・バルベルデ
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
21
ブラヒム・ディアス

4-4-2

RMAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MCI
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MCI

直近の 5 試合

RMA

1

Win

0

引分け

4

勝利

5

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0