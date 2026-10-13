「負けてしまえばいい」“ご意見番”の回答に司会者絶句…「マン・C今後の成績をどう評価すべき？」の質問に

イギリス『スカイスポーツ』のコメンテーター陣は、財務規則違反が認められたマンチェスター・シティについて持論を展開した。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、プレミアリーグに告発されたマンチェスター・C。クラブ側は現在も潔白を主張しているが、数年間に及ぶ審理の結果、独立委員会が9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを発表した。





そして有罪認定された後の最初の試合で、マンチェスター・Cはリヴァプールと対戦。敵地では「Cheats（不正）」などのバナーが掲げられ、選手たちがボールを持つたびに強烈なブーイングも発生したが、後半に一気に3ゴールを奪って3-0と快勝。開幕6連勝を達成している。





しかし、この試合を中継した『スカイスポーツ』でコメンテーターを務めるマンチェスター・ユナイテッドのOB陣は辛辣な言葉を浴びせている。番組「スーパーサンデー」に出演したロイ・キーン氏は、司会を務めるマーク・チャップマン氏から「今後数週間のマンチェスター・Cの成績をどう評価するか？ そしてクリスマス時点で首位を独走していたらどう感じるか？」と問われると、衝撃の一言を言い放っている。





「負けてしまえばいい」





この発言に対し、チャップマン氏は絶句。共演していたマンチェスター・シティOBマイカー・リチャーズ氏も困惑の表情を浮かべている。





一方で、同じくマンチェスター・UのOBであるギャリー・ネヴィル氏は、チャップマン氏から「ピッチ上のプレーと3-0の勝利を、より大きな全体像から切り離して考える必要があるのでは？」と問われ、こう答えている。





「それはかなり難しい。数週間前に有罪認定されてから最初の試合なんだ。当時、ポッドキャストでは『最終的な裁定が下るまでの数カ月間、マンチェスター・Cの担当から外してもらえれば嬉しいね』と放していたよ」





「今の状況はプレミアリーグにとって本当に良くない。深刻な事態で、しかも今後数カ月は続くだろう。我々だってそう思うくらいだから、同じように感じている人は他にも大勢いるはずだ」





「テレビを見ている人たちも、おそらくスイッチを切ってしまっただろう。2-0になった時点で、『もうこれ以上は見たくない、彼らが勝つ姿なんて見たくない』と思って視聴をやめた人がどれくらいいたのか、ぜひ知りたいものだ。国中でこのチームが試合に勝つ姿を見て苛立ちを覚える人が大勢いる。彼らの勝利を素直に楽しめないのだ」