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プレミアリーグ
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Yuta Tokuma
協力：

【10月17日】マンチェスター・シティvsイプスウィッチ・タウンのテレビ放送/ネット配信予定｜前田大然所属！プレミアリーグ第7節

プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 イプスウィッチ・タウン
マンチェスター・シティ
イプスウィッチ・タウン
前田大然

【前田大然出場予定】2026-27プレミアリーグ第7節、マンチェスター・シティ対イプスウィッチ・タウンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月17日(土)に開催。マンチェスター・シティと、前田大然が所属するイプスウィッチ・タウンが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・シティvsイプスウィッチ・タウンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・シティvsイプスウィッチ・タウンの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・シティvsイプスウィッチ・タウンは、日本時間2026年10月17日(土)にマンチェスター・シティのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第7節
  • 日時：2026年10月17日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・シティ vs イプスウィッチ・タウン
  • 会場：エティハド・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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マンチェスター・シティvsイプスウィッチ・タウンのテレビ放送・ネット配信予定



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マンチェスター・シティvsイプスウィッチ・タウンのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・シティvsイプスウィッチ・タウンの予想スタメンは？

マンチェスター・シティ vs イプスウィッチ・タウン 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
page.match.formation.title
イプスウィッチ・タウン crest
イプスウィッチ・タウン
IPS
4-2-3-1
ジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンママーク・グエイマーク・グエイヨシュコ・グヴァルディオルヨシュコ・グヴァルディオルマテウス・ルイスマテウス・ルイスルベン・ディアスルベン・ディアスイリマン・エンディアイェイリマン・エンディアイェラヤン・シェルキラヤン・シェルキエンソ・フェルナンデスエンソ・フェルナンデスアントワーヌ・セメンヨアントワーヌ・セメンヨエリオット・アンダーソンエリオット・アンダーソンアーリング・ハーランドアーリング・ハーランドクリスチャン・ウォルトンクリスチャン・ウォルトンレイフ・デイビスレイフ・デイビスteam-logoアブドゥル・ワッタラダラ・オシェイダラ・オシェイイッサ・ディオプイッサ・ディオプサシャ・ルキッチサシャ・ルキッチフリオ・エンシソフリオ・エンシソエセキエル・パラシオスエセキエル・パラシオスジャッククラークジャッククラークアブドゥル・イサハクアブドゥル・イサハクエメルソンエメルソン
イプスウィッチ・タウン crest
イプスウィッチ・タウン
IPS
4-2-3-1
マンチェスター・シティ

先発メンバー

イプスウィッチ・タウン

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ
  • G. O'Neil

成績

MCI

MCI - 直近成績

MUN
0-1
NOR
5-0
SUN
5-3
LIV
0-3
PSG
2-4
得点（失点）
16/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
IPS

IPS - 直近成績

LIV
0-2
CRY
2-3
ARS
2-4
EVE
1-0
FUL
2-1
得点（失点）
7/10
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・シティドローイプスウィッチ・タウン
3
0
2
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
6
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
4
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
1
終了
FAカップ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
1
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
4
終了
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
カラバオカップ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
2
終了
16得点6
2.5 得点以上の試合5/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
6600165+1118
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
6240126+610
5
エヴァートンエヴァートンEVE
624085+310
6
チェルシーチェルシーCHE
63121513+210
7
リーズリーズLEE
623185+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
623186+29
9
リヴァプールリヴァプールLIV
62317709
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
6303912-39
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
62221013-38
12
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
14
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
6204511-66
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
16
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
6123611-55
17
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
18
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
19
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
20
フラムフラムFUL
6024610-42
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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