マン・Cの130件の財務違反疑惑はいつ判決が下されるのか…プレミアリーグCEO「予想以上に時間がかかっていることは認める」

プレミアリーグのリチャード・マスターズCEO（最高経営責任者）は、マンチェスター・シティの財務規定違反疑惑に言及した。





プレミアリーグが2018年からスタートした財務違反疑惑による調査の結果、115件の違反が見つかったとして告発されたマンチェスター・C。調査中に違反件数が130件に増加したことも報じられたが、クラブ側は不正行為を完全に否定している。そして3カ月に及ぶ審理が終了してから1年半以上が経過しているが、独立委員会は未だ判決を下していない状況が続いている。





大きな注目が集まっている中で判決に長期間かかっているが、マスターズCEOが『BBC』のインタビューでこの問題に言及。以下のように語った。





「予想以上に時間がかかっていることは認めるし、事態の進展をできる限り早く知りたいという気持ちも理解できる。だが、現時点ではそれについて伝えることはできない」





「我々の規定は極めて明確だ。定められた手続きに従う必要がある。唯一の確実な道筋は、その手続きが自然な形で結論に至るまで見守ることなんだ」





なお『INDEPENDENT』のチーフ記者ミゲル・デラニー氏は今年1月、この時点では3人の裁判官からなる独立委員会もまだ決定しておらず、実際にいつ判決を下すのか、関係者以外は誰も検討すらついていないと指摘。今回の訴訟は少なくともさらに1年間、場合によってはそれ以上続く可能性があると分析していた。