マン・C財務規則違反はイングランド代表内でも大きな話題に…「所属選手が不安になるのは自然」

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、マンチェスター・シティの財務規則違反がチーム内でも話題になっていることを明かした。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





2日にはFA（イングランドサッカー協会）も声明を発表した他、マンチェスター・C側が不服申立てを行ったことも明らかになっている今回の事件。エリオット・アンダーソンやマーク・グエイなど同クラブ所属選手も合流し、現在活動中のイングランド代表チーム内でも大きな話題となっているようだ。





トゥヘル監督はクロアチア戦に向けた会見で、今回の事件がチームに影響を与えているかと問われると、以下のように答えている。





「それが妨げになっているかどうかは分からない。それが正直な答えだが、もちろん話題にはなっている。夕食の際、8人や12人のグループでその話をするし、朝食の時にも話題になる。それにシティの選手たちには、この件に関して大量のメッセージや電話、周囲からの反応が届いていることも知っている」





「彼らは不安や懸念を抱いているだろうか？ 自分が契約したクラブで何が起きているのか分からない状況なら、それはごく自然な反応だと思う。彼らはまだ若いし、野心も持っている。クラブからは『完全に潔白だ』と言われている一方で、実際何が起きているのかは分からないわけだからね。だから、そう、間違いなく話題にはなっているよ」