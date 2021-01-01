マンチェスター・シティvsドルトムント｜スタメン発表｜チャンピオンズリーグ・準々決勝第1戦
UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・準々決勝第1戦、マンチェスター・シティvsドルトムントのスターティングメンバーが発表された。
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目次
マンチェスター・シティ｜先発メンバー
Your City team to duel Dortmund! ⚔️— Manchester City (@ManCity) April 6, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne (C)
SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia
🔷 #ManCity pic.twitter.com/x2ITGJURvv
ドルトムント｜先発メンバー
🚨 Unsere Startelf in Manchester! 💫#MCIBVB #UCL pic.twitter.com/nwTBrY257a— Borussia Dortmund (@BVB) April 6, 2021
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マンチェスター・シティvsドルトムント｜試合日程
チャンピオンズリーグ・準々決勝第1戦、マンチェスター・シティvsドルトムントは、日本時間2021年4月7日（水）4:00にマンチェスター・シティのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。
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