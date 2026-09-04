あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoコヴェントリー・シティ
マン・CvsコヴェントリーはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月5日】マンチェスター・シティvsコヴェントリーのテレビ放送/ネット配信予定｜坂元達裕所属！プレミアリーグ第3節

プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 コヴェントリー・シティ
マンチェスター・シティ
コヴェントリー・シティ
坂元達裕

【坂元達裕所属】2026-27プレミアリーグ第3節、マンチェスター・シティvsコヴェントリー・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

プレミアリーグ2026-27もU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

特設ページからの登録がお得

2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節が日本時間9月5日(土)に開催。マンチェスター・シティと、坂元達裕が所属するコヴェントリー・シティが対戦する。

マン・CvsコヴェントリーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料トライアル

本記事では、マンチェスター・シティvsコヴェントリーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・シティvsコヴェントリーの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・シティvsコヴェントリーは、日本時間2026年9月5日(土)にマン・Cのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第3節
  • 日時：2026年9月5日(土) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・シティ vs コヴェントリー・シティ
  • 会場：エティハド・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マン・CvsコヴェントリーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料トライアル

マンチェスター・シティvsコヴェントリーのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験

マンチェスター・シティvsコヴェントリーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

u-next soccer pack plan 2026U-NEXT
  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2026-27はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・シティvsコヴェントリーの予想スタメンは？

マンチェスター・シティ vs コヴェントリー・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
フォーメーション
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV
4-2-3-1
1ジャンルイジ・ドンナルンマ24ヨシュコ・グヴァルディオル6マーク・グエイ45アブドゥコディル・フサノフ3ルベン・ディアス5エリオット・アンダーソン10ラヤン・シェルキ42アントワーヌ・セメンヨ47フィル・フォーデン33ニコ・オライリー9アーリング・ハーランド19カール・ラッシュワース27ミラン・ファン・エワイク4ボビー・トーマス3ジェイ・ダシルバ24オーレル・アメンダ6マット・グライムス5ジャック・ルドニ8カレブ・イレンキ18ルム・チャウナ10エフロン・メイソン＝クラーク14タイウォ・アウォニイ
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV
4-2-3-1
マンチェスター・シティ

先発メンバー

コヴェントリー・シティ

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ
  • フランク・ バニャック

成績

MCI

MCI - 直近成績

KLA
1-3
ATM
3-1
ARS
3-0
BOU
2-1
CRY
1-4
得点（失点）
12/7
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
COV

COV - 直近成績

ESP
3-1
ASM
2-0
ARS
3-0
PLY
2-4
HUL
0-1
得点（失点）
9/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・シティドローコヴェントリー・シティ
2
1
2
EFL チャンピオンシップ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
4
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
2
終了
EFL チャンピオンシップ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
4
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
3
終了
FAカップ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
0
終了
プレミアリーグ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
2
終了
10得点9
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
220062+46
2
アーセナルアーセナルARS
220040+46
3
ハル・シティハル・シティHUL
220030+36
4
チェルシーチェルシーCHE
220075+26
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
211041+34
6
ニューカッスルニューカッスルNEW
211042+24
7
エヴァートンエヴァートンEVE
211031+24
8
リーズリーズLEE
211021+14
9
ブライトンブライトンBHA
210174+33
10
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210154+13
11
サンダーランドサンダーランドSUN
21012203
12
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
210146-23
13
リヴァプールリヴァプールLIV
20204402
14
ボーンマスボーンマスBOU
201123-11
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
201123-11
16
フラムフラムFUL
200224-20
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
200204-40
18
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
200216-50
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
200205-50
20
トッテナムトッテナムTOT
200205-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー