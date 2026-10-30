2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節が日本時間11月1日(日)に開催。マンチェスター・シティと、三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。
本記事では、マンチェスター・シティvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
マンチェスター・シティvsブライトンの試合日程・キックオフ時間
マンチェスター・シティvsブライトンは、日本時間2026年11月1日(日)にマン・Cのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。
- 大会：2026-27プレミアリーグ第9節
- 日時：2026年11月1日(日) 0:00キックオフ／日本時間
- 対戦：マンチェスター・シティ vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
- 会場：エティハド・スタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
マンチェスター・シティvsブライトンのテレビ放送・ネット配信予定
マンチェスター・シティvsブライトンのU-NEXT視聴方法
2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
マンチェスター・シティvsブライトンの予想スタメンは？
マンチェスター・シティ vs ブライトン 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|8
|7
|0
|1
|20
|9
|+11
|21
負
勝
勝
勝
勝
|2
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|+8
|21
勝
勝
勝
負
勝
|3
|8
|5
|1
|2
|23
|7
|+16
|16
負
勝
勝
勝
勝
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|+3
|15
勝
勝
負
勝
分
|5
|8
|4
|1
|3
|17
|15
|+2
|13
負
勝
勝
負
分
|6
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
分
負
分
勝
分
|7
|8
|2
|5
|1
|9
|6
|+3
|11
分
分
負
分
勝
|8
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
勝
負
負
勝
負
|9
|8
|3
|2
|3
|9
|12
|-3
|11
勝
勝
分
勝
負
|10
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
分
負
分
負
分
|11
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
負
負
分
勝
分
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|10
分
負
勝
負
勝
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|13
|-1
|9
勝
勝
負
負
分
|14
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
勝
勝
分
負
分
|15
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
勝
勝
負
分
分
|16
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|7
負
分
分
分
負
|17
|8
|2
|1
|5
|9
|19
|-10
|7
負
負
勝
分
負
|18
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
分
負
負
負
勝
|19
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
負
負
勝
勝
負
|20
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
分
負
負
負
負