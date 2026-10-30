あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoブライトン
マン・C対ブライトンはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【11月1日】マンチェスター・シティvsブライトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第9節

プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 ブライトン
マンチェスター・シティ
ブライトン
三笘薫

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第9節、マンチェスター・シティvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

プレミアリーグ2026-27はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

まずは31日間無料トライアル

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節が日本時間11月1日(日)に開催。マンチェスター・シティと、三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

本記事では、マンチェスター・シティvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・シティvsブライトンの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・シティvsブライトンは、日本時間2026年11月1日(日)にマン・Cのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第9節
  • 日時：2026年11月1日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・シティ vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
  • 会場：エティハド・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

マンチェスター・シティvsブライトンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

マンチェスター・シティvsブライトンのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・シティvsブライトンの予想スタメンは？

マンチェスター・シティ vs ブライトン 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
フォーメーション
ブライトン crest
ブライトン
BHA
4-2-3-1
ジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマヨシュコ・グヴァルディオルヨシュコ・グヴァルディオルマーク・グエイマーク・グエイルベン・ディアスルベン・ディアスアブドゥコディル・フサノフアブドゥコディル・フサノフジェレミー・ドクジェレミー・ドクエンソ・フェルナンデスエンソ・フェルナンデスイリマン・エンディアイェイリマン・エンディアイェアイユーブ・ブアディアイユーブ・ブアディエリオット・アンダーソンエリオット・アンダーソンアーリング・ハーランドアーリング・ハーランドバルト・フェルブルッヘンバルト・フェルブルッヘンルイス・ダンクルイス・ダンクフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルルカ・ヴシュコヴィッチルカ・ヴシュコヴィッチオリヴァー・ボスカグリオリヴァー・ボスカグリチェマ・アンドレスチェマ・アンドレスパスカル・グロスパスカル・グロスマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルヤシン・アヤリヤシン・アヤリディエゴ・ゴメスディエゴ・ゴメスチャラランポス・コストゥラスチャラランポス・コストゥラス
ブライトン crest
ブライトン
BHA
4-2-3-1
マンチェスター・シティ

先発メンバー

ブライトン

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ
  • ファビアン・ヒュルツェラー

成績

MCI

MCI - 直近成績

PSG
2-4
IPS
3-2
AEK
5-1
AVL
2-1
BHA
2-2
得点（失点）
13/11
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
BHA

BHA - 直近成績

KZA
4-0
CRY
5-0
JAB
0-0
LIV
2-0
MCI
2-2
得点（失点）
11/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・シティドローブライトン
1
2
2
カラバオカップ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
7得点9
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた5/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
8701209+1121
2
アーセナルアーセナルARS
8701135+821
3
ブライトンブライトンBHA
8512237+1616
4
リヴァプールリヴァプールLIV
8431118+315
5
チェルシーチェルシーCHE
84131715+213
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
8251149+511
7
リーズリーズLEE
825196+311
8
ニューカッスルニューカッスルNEW
83231214-211
9
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
8323912-311
10
ハル・シティハル・シティHUL
824298+110
11
エヴァートンエヴァートンEVE
824289-110
12
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
83141216-410
13
ボーンマスボーンマスBOU
82331213-19
14
トッテナムトッテナムTOT
8233810-29
15
フラムフラムFUL
8224810-28
16
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
81431013-37
17
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
8215919-107
18
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
8134610-46
19
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
8206615-96
20
サンダーランドサンダーランドSUN
8125614-85
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー