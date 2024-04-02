日本時間2024年4月4日(木)に行われるプレミアリーグ第31節でマンチェスター・シティとアストン・ヴィラが対戦する。
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本記事では、マンチェスター・シティ対アストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
マンチェスター・Cvsアストン・ヴィラ｜試合日程・キックオフ時間
マンチェスター・シティvsアストン・ヴィラは、日本時間4月4日（木）にマン・Cのホーム「エティハド・スタジアム」で開催される。
- 大会：プレミアリーグ 第31節
- 日時：2024年4月4日(木) 4:15キックオフ／日本時間
- 対戦：マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ
- 会場：エティハド・スタジアム
マンチェスター・Cvsアストン・ヴィラ｜放送・配信予定
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
マンチェスター・Cvsアストン・ヴィラの視聴方法
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