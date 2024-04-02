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【4月4日】マンチェスター・シティvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜プレミアリーグ第31節

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【プレミアリーグ 放送予定】4月4日開催のマンチェスター・シティ対アストン・ヴィラのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2024年4月4日(木)に行われるプレミアリーグ第31節でマンチェスター・シティとアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・シティ対アストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マンチェスター・Cvsアストン・ヴィラ｜試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・シティvsアストン・ヴィラは、日本時間4月4日（木）にマン・Cのホーム「エティハド・スタジアム」で開催される。

  • 大会：プレミアリーグ 第31節
  • 日時：2024年4月4日(木) 4:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ
  • 会場：エティハド・スタジアム

マンチェスター・Cvsアストン・ヴィラ｜放送・配信予定

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

マンチェスター・Cvsアストン・ヴィラの視聴方法

2023-24シーズンのプレミアリーグは『SPOTV NOW』が全試合ライブ配信する。同試合はSPOTV NOWの独占配信となるため、ABEMAでのライブはない。

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