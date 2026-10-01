プレミア他クラブ、マン・C処分を今季中に望む…「優勝してしまえば“茶番”になりかねない」

プレミアリーグの複数クラブは、マンチェスター・シティの財務規則違反に対する処分が今季中に下されることを望んでいるようだ。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





しかし、マンチェスター・C側は現在もすべての容疑を否認しており、上訴委員会に対して不服申し立てを行うことが決定的と見られる。告発からすでに3年が経過している今回の事件だが、この異議申し立てによってさらに長期化することも懸念されている。





だが、プレミアリーグ他クラブは今季中の処分を望んでいる模様。匿名を条件にイギリス『BBC』の取材を受けたあるクラブ幹部は、以下のように語った。





「できるだけ早く解決することが、すべての関係者にとって有益だ。（実際にそうなるかは）直感的には『イエス』だが、適切な手続きを踏む必要がある」





「もし適切に対処されなければ、どのようなリスクがあるかは誰もが理解している。だが、そうしたリスクは手続きの全期間を通じて存在していた。その間にも、彼らは何度もリーグ優勝を果たしているのだからね」





また別の関係者は、手続きはシーズン終了までに「決着するはず」であり、仮に控訴が行われるとしても審理期間は「短縮されることを望む」と語ったようだ。





そして『BBC』は、「シーズン終了までにこの問題を解決したいという機運が高まっている。もしシティが何の処分も受けないままシーズンを終え、特にタイトルを獲得するような事態になれば、不確実な状況や“茶番劇”を招きかねないとの懸念があるためだ」と分析。しかし、マンチェスター・Cのフェラン・ソリアーノCEOは、この件の審理が長期化すると示唆。また、手続きが公平ではなかったとして高等法院に訴え出ることも考えられるため、決着まで時間を要する可能性も伝えられている。