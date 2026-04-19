マン・C対アーセナルは何時から？キックオフ時間・U-NEXT独占ライブ配信・視聴方法

プレミアリーグ2025-26シーズンの行方を占う大一番、マンチェスター・シティ対アーセナルが開催される。首位と2位が直接対決するこのカードは、優勝争いの構図を大きく左右する注目の一戦として大きな関心を集めている。

本記事では、マンチェスター・シティ対アーセナルのキックオフ時間について紹介する。

マンチェスター・シティ対アーセナルは何時から？

プレミアリーグ2025-26シーズンの優勝争いを左右する大一番、マンチェスター・シティ対アーセナルが開催される。首位と2位が激突するこのカードは、シーズン終盤の流れを決定づける重要な一戦として注目を集めている。

現在、アーセナルが勝ち点70で首位、マンチェスター・シティが勝ち点64で追走する構図。さらにシティは1試合未消化という状況にあり、この直接対決の結果によってタイトルレースの行方が大きく動く可能性がある。

試合はマンチェスター・シティの本拠地エティハド・スタジアムで開催。日本時間では深夜帯のキックオフとなるため、リアルタイム観戦を予定している場合は事前のスケジュール確認が欠かせない。

項目 内容 試合日程 2026年4月20日(月) キックオフ 午前0時30分(19日深夜24時30分) 大会 プレミアリーグ2025-26 第33節 対戦カード マンチェスター・シティ vs アーセナル 会場 エティハド・スタジアム

マンチェスター・シティ対アーセナルの放送・配信予定は？

プレミアリーグ2025-26第33節の注目カード、マンチェスター・シティ対アーセナルは、日本国内では動画配信サービス『U-NEXT』がライブ中継を担当する。独占配信となるため、他のプラットフォームでの視聴はできない点に注意が必要だ。

中継では日本語実況・解説が用意されており、実況は西岡明彦氏、解説は元日本代表の戸田和幸氏が担当。試合の展開だけでなく戦術面の解説も含めて、より深く試合を楽しめる構成となっている。

タイトル争いの行方を左右する一戦ということもあり、確実にリアルタイムで観戦したい場合は、事前に視聴環境を整えておくことが重要となる。

項目 内容 配信サービス U-NEXT(独占ライブ配信) テレビ放送 なし 実況 西岡明彦 解説 戸田和幸

マンチェスター・シティ対アーセナルの視聴方法

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。