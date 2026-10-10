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ブンデスリーガ
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2026-27ブンデスリーガを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月10日】マインツvsレヴァークーゼンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第5節

マインツ 対 レヴァークーゼン
マインツ
レヴァークーゼン
ブンデスリーガ

【佐野海舟所属】2026-27ブンデスリーガ第5節、マインツvsレヴァークーゼンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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DAZN

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第5節が日本時間2026年10月10日(土)に開催。佐野海舟・川崎颯太が所属するマインツと、レヴァークーゼンが対戦する。

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本記事では、マインツvsレヴァークーゼンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsレヴァークーゼン｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsレヴァークーゼンは、日本時間10月10日(土)にマインツのホーム、メ―ヴァ・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第5節
  • 日時：2026年10月10日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツvsレヴァークーゼン
  • 会場：メ―ヴァ・アレーナ
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マインツvsレヴァークーゼン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第5節のマインツvsレヴァークーゼンは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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マインツvsレヴァークーゼンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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マインツvsレヴァークーゼン｜チーム情報

マインツ vs レヴァークーゼン 予想スタメン

3-5-2
マインツ crest
マインツ
M05
フォーメーション
レヴァークーゼン crest
レヴァークーゼン
B04
4-2-3-1
アレクサンダー・シュヴォロウアレクサンダー・シュヴォロウファビオ・グルーバーファビオ・グルーバーシュテファン・ポッシュシュテファン・ポッシュキャスパー・ポツルスキキャスパー・ポツルスキナディーム・アミリナディーム・アミリ佐野海舟佐野海舟アントニー・カシアントニー・カシエリック・マルテルエリック・マルテルフィリップ・ムウェネフィリップ・ムウェネフィリップ・ティーツフィリップ・ティーツシェラルド・ベッカーシェラルド・ベッカーマルク・フレッケンマルク・フレッケンファクンド・メディーナファクンド・メディーナジャレル・クアンサージャレル・クアンサーエドモンド・タプソバエドモンド・タプソバミゲル・グティエレスミゲル・グティエレスアレイクス・ガルシアアレイクス・ガルシアアフォンソ・モレイラアフォンソ・モレイライブラヒム・マザイブラヒム・マザイグナシオ・フェルナンデスイグナシオ・フェルナンデスムサ・ディアビムサ・ディアビパトリック・シックパトリック・シック
レヴァークーゼン crest
レヴァークーゼン
B04
3-5-2
マインツ

先発メンバー

レヴァークーゼン

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー
  • カルレス・マルティネス

成績

M05

M05 - 直近成績

SCP
0-0
HSV
0-5
SGE
1-3
BMG
3-4
WMA
0-3
得点（失点）
13/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
B04

B04 - 直近成績

ELV
3-2
FCU
4-0
FCA
2-2
CEL
2-0
RBL
2-0
得点（失点）
12/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マインツドローレヴァークーゼン
0
2
3
ブンデスリーガ
レヴァークーゼン badge
レヴァークーゼン
B04
1
マインツ badge
マインツ
M05
1
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
3
レヴァークーゼン badge
レヴァークーゼン
B04
4
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
2
レヴァークーゼン badge
レヴァークーゼン
B04
2
終了
ブンデスリーガ
レヴァークーゼン badge
レヴァークーゼン
B04
1
マインツ badge
マインツ
M05
0
終了
ブンデスリーガ
レヴァークーゼン badge
レヴァークーゼン
B04
2
マインツ badge
マインツ
M05
1
終了
7得点10
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
5410114+713
2
バイエルンバイエルンFCB
4310142+1210
3
フライブルクフライブルクSCF
4310123+910
4
ブレーメンブレーメンSVW
5221101008
5
アウクスブルクアウクスブルクFCA
4211116+57
6
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
4211105+57
7
マインツマインツM05
4211106+47
8
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
421187+17
9
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
420295+46
10
フランクフルトフランクフルトSGE
4121910-15
11
シャルケ04シャルケ04S04
412134-15
12
パーダーボルンパーダーボルンSCP
411235-24
13
ケルンケルンKOE
411269-34
14
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
4103710-33
15
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
410369-33
16
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
4103213-113
17
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
4013417-131
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
4004616-100
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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