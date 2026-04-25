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Yuta Tokuma

【4月25日】マインツvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第31節

ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 対 バイエルン
1. FSV マインツ 05
バイエルン

【佐野海舟・川崎颯太/伊藤洋輝出場予定】2025-26ブンデスリーガ第31節、マインツ対バイエルン・ミュンヘンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第31節が日本時間2026年4月25日(土)に開催され、佐野海舟・川崎颯太の所属するマインツと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

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本記事では、マインツvsバイエルン・ミュンヘンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsバイエルン・ミュンヘン｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間4月25日(土)にマインツのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第31節
  • 日時：2026年4月25日(土)22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

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マインツvsバイエルン・ミュンヘン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第22節のマインツvsバイエルン・ミュンヘンは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

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マインツvsバイエルン・ミュンヘンのおすすめ視聴方法

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マインツvsバイエルン・ミュンヘン チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs バイエルン 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-1-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
33
ダニエル・バッツ
4
シュテファン・ポッシュ
21
ダニー・ダ・コスタ
31
ドミニク・コール
6
佐野海舟
8
パウル・ネーベル
19
アントニー・カシ
2
フィリップ・ムウェネ
10
ナディーム・アミリ
20
フィリップ・ティーツ
23
シェラルド・ベッカー
40
ヨナス・ウルビヒ
44
ヨシプ・スタニシッチ
19
アルフォンソ・デイヴィス
3
キム・ミンジェ
21
伊藤洋輝
10
ジャマル・ムシアラ
6
ヨズア・キミッヒ
8
レオン・ゴレツカ
22
ラファエル・ゲレイロ
14
ルイス・ディアス
11
ニコラス・ジャクソン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
17/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

FCB

1

Win

1

Draw

3

勝利

5

得点

18
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表