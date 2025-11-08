このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logoFC町田ゼルビア
Japan National Stadium
team-logoFC東京
2025年11月9日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、FC町田ゼルビアとFC東京が対戦する。

本記事では、FC町田ゼルビアvsFC東京の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC町田ゼルビアvsFC東京｜試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvsFC東京は、11月9日(日)に町田のホーム、国立競技場で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月9日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：FC町田ゼルビア vs FC東京
  • 会場：国立競技場

FC町田ゼルビアvsFC東京｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節のFC町田ゼルビアvsFC東京は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC町田ゼルビアvsFC東京のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

FC町田ゼルビアvsFC東京 チーム情報

FC町田ゼルビア vs FC東京 スタメン

FC町田ゼルビアHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestFCT
1
谷晃生
19
中山雄太
5
イブラヒム・ドレシェヴィッチ
3
昌子源
7
相馬勇紀
88
中村帆高
8
仙頭啓矢
11
増山朝陽
6
望月ヘンリー海輝
16
前寛之
90
オ・セフン
81
キム・スンギュ
24
アレクサンダー・ショルツ
5
長友佑都
3
森重 真人
2
室屋成
8
コ・タカヒロ
37
小泉圭
40
マルコス・ギリエルメ
33
K. Tawaratsumida
39
仲川輝人
16
佐藤恵允

4-4-2

FCTAway team crest

MAZ
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

FCT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 松橋力蔵

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
4/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

FCT
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MAZ

直近の 3 試合

FCT

3

勝利

0

引分け

0

勝利

6

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
1/3

順位表

0