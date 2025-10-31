M-1グランプリ2024の配信視聴方法

漫才コンクール「M-1グランプリ2024」がLeminoで配信される。

本記事では、「M-1グランプリ2024」の放送/配信予定、無料視聴方法を紹介する。

「M-1グランプリ2024」の概要

「M-1グランプリ2024」は、吉本興業・朝日放送テレビ（ABCテレビ）主催の漫才コンクール。2024年はその第20回大会として開催され、令和ロマンが史上初の2連覇を成し遂げた。

出演

エバース/真空ジェシカ/ジョックロック/ダイタク/トム・ブラウン/ママタルト/バッテリィズ/令和ロマン/ヤーレンズ/マユリカ

「M-1グランプリ2024」の放送・配信予定

「M-1グランプリ2024」の模様はネット動画配信サービスの『Lemino』で10月16日(木)24:00より配信されている。

無料視聴方法

「M-1グランプリ2024」はLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順2】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順3】決済情報を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルのコンテンツが18万本以上見放題となるほか、プレミアム限定コンテンツも揃うので、この機会にチェックしてみてほしい。

▶Leminoプレミアムは31日間無料トライアルあり！18万本以上の作品が見放題！