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Champions League Qualification
team-logoリヨン
Groupama Stadium
team-logoフェネルバフチェ
リヨンvsフェネルバフチェはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

協力：

【8月27日】リヨンvsフェネルバフチェのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ

Champions League Qualification
リヨン 対 フェネルバフチェ
リヨン
フェネルバフチェ

【CL放送予定】8月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27プレーオフ、オリンピック・リヨン対フェネルバフチェの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。


26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売


2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、プレーオフ2ndレグが日本時間8月27日(木)に開催。フェネルバフチェと、オリンピック・リヨンが対戦する。


CLプレーオフも視聴可能！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック


本記事では、リヨンvsフェネルバフチェのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。


リヨンvsフェネルバフチェの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・プレーオフ2ndレグのリヨンvsフェネルバフチェは、フランスにあるリヨンのホーム、「パルク・オリンピック・リヨン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年8月27日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：オリンピック・リヨン vs フェネルバフチェ
  • 会場：パルク・オリンピック・リヨン

リヨンvsフェネルバフチェの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リヨンvsフェネルバフチェの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。


WOWOWオンデマンド


WOWOWオンデマンド

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WOWOW


WOWOWプライム

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金


販売期間

価格(税込)

視聴期限

通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数


CLプレーオフも視聴可能！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック


リヨンvsフェネルバフチェ チーム情報

リヨン vs フェネルバフチェ 予想スタメン

リヨン crest
リヨン
OL
フォーメーション
フェネルバフチェ crest
フェネルバフチェ
FB
フェネルバフチェ crest
フェネルバフチェ
FB

マネージャー

  • パウロ・フォンセカ


成績

OL

OL - 直近成績

BET
4-0
SPP
2-1
SPP
3-0
FB
1-1
TFC
0-2
得点（失点）
7/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
FB

FB - 直近成績

SGR
2-0
SGR
0-1
GEN
2-1
OL
1-1
KSP
4-2
得点（失点）
9/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヨンドローフェネルバフチェ
3
2
0
Champions League Qualification
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
1
リヨン badge
リヨン
OL
1
終了
ヨーロッパリーグ
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
0
リヨン badge
リヨン
OL
0
終了
チャンピオンズ リーグ
リヨン badge
リヨン
OL
4
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
2
終了
チャンピオンズ リーグ
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
1
リヨン badge
リヨン
OL
3
終了
チャンピオンズ リーグ
リヨン badge
リヨン
OL
3
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
1
終了
11得点5
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表


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