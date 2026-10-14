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shibuno(C)Getty Images
LPGAツアーはU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
GOAL

ビュイック LPGA 上海のテレビ放送/ネット配信・日程

2026シーズン米国女子プロゴルフLPGAツアー「ビュイック LPGA 上海」のテレビ放送/ネット配信などを紹介する。

LPGAツアー・PGAツアーなどを配信！
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LPGAツアー、PGAツアー、DPワールドツアー、LETなど視聴可能

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世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「LPGAツアー」は、10月15日(木)から『ビュイック LPGA 上海』が開催される。

LPGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

本記事では、ビュイック LPGA 上海2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ビュイック LPGA 上海｜開催概要

ビュイック LPGA 上海2026は、10月15日(木)から日間にわたってシーシャンGC（中国）で開催される。

日程

日程(日本時間)

ラウンド

10/15(木)

1日目

10/16(金)

2日目

10/17(土)

3日目

10/18(日)

最終日

日本人選手

  • 山下美夢有
  • 竹田麗央
  • 畑岡奈紗
  • 西郷真央
  • 岩井明愛
  • 岩井千怜
  • 勝みなみ
  • 馬場咲希
  • 吉田優利
  • 笹生優花
  • 原英莉花
  • 渋野日向子
  • 西村優菜
  • 櫻井心那
LPGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

ビュイック LPGA 上海｜放送/配信予定

チャンネル

放送・配信時間

形態

U-NEXT

  • 【10/15(木)】8:55-(LIVE)
  • 【10/16(金)】8:55-(LIVE)
  • 【10/17(土)】8:55-(LIVE)
  • 【10/18(日)】8:55-(LIVE)

ネット

LPGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

ビュイック LPGA 上海｜おすすめ視聴方法

LPGAツアーのツアー選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

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  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 「ワールドゴルフパック」に申し込む
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

  • PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
  • LPGAツアー（米国女子）
  • DPワールドツアー（欧州男子）
  • LET（欧州女子）
  • アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

  • 全米プロゴルフ選手権
  • 全米オープンゴルフ選手権
  • 全英オープンゴルフ選手権 ＜海外女子メジャー大会＞
  • シェブロン選手権
  • 全米女子プロゴルフ選手権
  • 全米女子オープン
  • エビアン選手権
  • AIG全英女子オープン

＜その他＞

  • TGL
  • ニュージーランドオープン
  • 各海外ツアーの過去大会映像
LPGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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