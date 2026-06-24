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全米女子プロゴルフ選手権はU-NEXTで独占生配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

全米女子プロゴルフ選手権2026 日本人選手の開始時間は？

海外女子ゴルフメジャー大会、全米女子プロゴルフ選手権2026の日本人選手の開始時間を紹介。

U-NEXTで独占配信
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U-NEXT

全米女子プロゴルフ選手権2026 U-NEXTで独占生配信！

31日間無料トライアルで視聴開始！

31日間無料トライアルあり

米国女子LPGAツアーのメジャー大会「全米女子プロゴルフ選手権」が、6月25日から28日(日)にヘイゼルティン・ナショナルGC(アメリカ・ミネソタ州)で開催される。

U-NEXTが全米女子プロゴルフ選手権2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、全米女子プロゴルフ選手権の視聴方法や日本人選手のスタート時刻を紹介する。

全米女子プロゴルフ選手権｜テレビ放送・ネット配信

全米女子プロゴルフ選手権は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。テレビ放送は地上波、衛星放送を含め中継の予定はない。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて配信を実施。また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は以下の通りとなっている。

チャンネル形態放送・配信時間
U-NEXT
31日間無料体験		ネット【1日目：6/25(木)】23:50～
【2日目：6/26(金)】23:50～
【3日目：6/27(土)】22:50～
【最終日：6/28(日)】22:50～
U-NEXT(日本勢徹底マークCh)
ワールドゴルフパック		ネット【1日目：6/25(木)】20:20～
【2日目：6/26(金)】20:50～
【3日目：6/27(土)】19:50～
【最終日：6/28(日)】19:50～

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

U-NEXTが全米女子プロゴルフ選手権2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

日本人選手の第1ラウンドスタート時刻

日本からは15選手が出場予定。第1ラウンドのスタート時刻は以下の通り。

スタート時刻スタートホール選手
6月25日(木) 21:0010番ホール竹田 麗央
6月25日(木) 21:1110番ホール渋野 日向子
6月25日(木) 21:221番ホール古江 彩佳
6月25日(木) 21:331番ホール岩井 明愛
6月25日(木) 22:0610番ホール山下 美夢有
6月25日(木) 22:281番ホール西郷 真央
6月25日(木) 22:501番ホール畑岡 奈紗
6月25日(木) 23:0110番ホール馬場 咲希
6月26日(金) 02:4710番ホール原 英莉花
6月26日(金) 03:091番ホール勝 みなみ
6月26日(金) 03:311番ホール岩井 千怜
6月26日(金) 04:041番ホール桑木 志帆
6月26日(金) 04:0410番ホール笹生 優花
6月26日(金) 04:151番ホール吉田 優利
6月26日(金) 04:371番ホール西村 優菜

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全米女子プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法

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全米女子プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

  1. U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
  3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
  4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  5. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
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  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。