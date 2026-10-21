ラブ トランジット 35+はどこで見られる？配信視聴方法

大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『ラブ トランジット 35+（読み方：さんじゅうごプラス）』がPrime Videoで独占配信される。

本記事では、『ラブ トランジット 35+』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

『ラブ トランジット 35+』とは？

『ラブ トランジット』は、交際期間や破局理由がそれぞれ異なる5組の元恋人（X）たちが、1か月のホテルでのホカンス・バカンス生活を送り、過去の恋と新しい恋の間で揺れ動く姿を描く。切ない音楽や過去のカップルたちの姿が映し出されながら、現在へと向かっていく様子はエモーショナルで多くの反響と感動を呼んできた。

最新作『ラブ トランジット 35+』では、【日本発】の新コンセプトとして、参加者全員が「35歳以上」という年齢制限が設けられ、さらにシリーズ初の元夫婦も参加。結婚、家族、キャリアなど、若者たちの恋とは異なる岐路に立つ男女10名の、深く複雑で、一筋縄ではいかない大人の人間ドラマを描く。

新シリーズのスタジオMCに、YOU氏、杏氏、渡辺翔太氏、松井ケムリ氏（令和ロマン）が決定。スタジオでの豪華メンバーのトークにも要注目だ。

『ラブ トランジット 35+』｜テレビ放送・ネット配信予定

『ラブ トランジット 35+』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で10 月22日（木）20時より独占配信される。

本シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信。最終話が配信されるのは11月5日（木）となっている。

配信スケジュール

10月22日（木）20時 第1話－第3話

10月29日（木）20時 第4話－第6話

11月5日（木）20時 第7話－第8話

『ラブ トランジット 35+』｜Amazonプライムビデオの視聴方法

『ラブ トランジット 35+』は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

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