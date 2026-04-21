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Yuta Tokuma

【4月21日】千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 千葉ロッテマリーンズ対オリックス・バファローズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは4月21日(火)から23日(木)、千葉ロッテマリーンズとオリックス・バファローズが対戦する。

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本記事では、ロッテvsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

千葉ロッテマリーンズ対オリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズは、4月21日(火)から23日(木)にZOZOマリンスタジアムで開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
4/21(火)18:00千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズ
4/22(水)18:00千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズ
4/23(木)18:00千葉ロッテマリーンズvsオリックス・バファローズ

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千葉ロッテマリーンズ対オリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
4/21(火)
18:00
4/22(水)
18:00
4/23(木)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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