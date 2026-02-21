【2月22日】ロサンゼルスFCvsインテル・マイアミのテレビ放送・ネット配信予定・無料視聴方法｜MLS開幕節

2026シーズンのアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)が日本時間2月22日(日)に開幕。ソン・フンミンが所属するロサンゼルスFCと、リオネル・メッシ、ルイス・スアレスらが所属するインテル・マイアミと対戦する。

本記事では、ロサンゼルスFCvsインテル・マイアミの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ロサンゼルスFC対インテル・マイアミの試合日程・キックオフ時間

MLSレギュラーシーズンのロサンゼルスFCvsインテル・マイアミは、日本時間2026年2月22日(日)にロサンゼルスFCのホーム、ロサンゼルス・メモリアル・コロシアムで開催される。

大会：MLS 2026 レギュラーシーズン第1節

日時：2026年2月22日(日) 11:30キックオフ／日本時間

対戦：ロサンゼルスFC vs インテル・マイアミ

会場：ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はApple TV公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ロサンゼルスFC対インテル・マイアミの放送・配信予定

ロサンゼルスFC対インテル・マイアミの視聴方法

MLS 2026シーズンは、Apple TVが唯一の全試合配信プラットフォームとなる。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやMLSカップまで、シーズンを通して視聴できる体制が整えられている。

2026年からは従来の「MLS Season Pass」が終了。Apple TVの基本サブスクリプション(月額900円)に統合される形となり、登録者は追加料金なしで全510試合を視聴可能となる。リーグスカップ、MLSオールスターゲーム、Campeones Cup、MLSカップ・プレーオフもすべて対象だ。

さらに、世界100以上の国と地域でブラックアウト(放送制限)なしのライブ配信・オンデマンド配信を実施。日本人選手が過去最多となる8名参戦するシーズンでもあり、日本市場向けのコンテンツ強化も進められている。7日間の無料トライアルを設けられている。

MLS 2026配信概要

ロサンゼルスFC対インテル・マイアミ｜チーム情報

ロサンゼルスFC vs インテルマイアミCF 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー M. Dos Santos 予想スタメン 控え選手 マネージャー ハビエル・マスチェラーノ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表