ドジャースのMLBポストシーズン試合予定・テレビ放送局・ネット配信予定まとめ

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2026年のMLBポストシーズンに、ロサンゼルス・ドジャースが出場する。

本記事では、ドジャースの2026年MLBポストシーズンについて、試合日程・対戦カード、開始時間(日本時間)、テレビ放送局・ネット配信予定を紹介する。

ドジャースはMLBポストシーズンにいつ登場する？地区シリーズから出場

2026年のMLBレギュラーシーズンを100勝62敗で終え、ナ・リーグ西地区優勝を果たしたロサンゼルス・ドジャースは、シード権を獲得したためワイルドカードシリーズが免除される。

ドジャースは地区シリーズ(NLDS)からポストシーズンに登場。対戦相手は、ワイルドカードシリーズで行われるブレーブスvsフィリーズの勝者となる。

地区シリーズは5戦3勝制で行われ、第1戦は日本時間10月4日(日)にドジャー・スタジアムで開催予定。現時点で各試合の開始時刻は未定(TBD)となっている。

ドジャースの地区シリーズ(NLDS)試合日程

試合 日程(日本時間) 開始時間 対戦カード 開催地 第1戦 2026年10月4日(日) 5:00 ブレーブス vs ドジャース ドジャー・スタジアム 第2戦 2026年10月5日(月) 9:00 ブレーブス vs ドジャース ドジャー・スタジアム 第3戦 2026年10月7日(水) 7:00 ドジャース vs ブレーブス トゥルーイスト・パーク 第4戦 ※必要な場合 2026年10月8日(木) 7:00 ドジャース vs ブレーブス トゥルーイスト・パーク 第5戦 ※必要な場合 2026年10月10日(土) 9:00 ブレーブス vs ドジャース ドジャー・スタジアム

※すべて日本時間。

ドジャースが地区シリーズを突破した場合の日程

ドジャースが地区シリーズを突破した場合、ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)へ進出する。

NLCSは7戦4勝制で、日本時間10月12日(月)から10月20日(火)まで開催予定となっている。

さらにNLCSを勝ち抜いた場合はワールドシリーズへ進出。ワールドシリーズは日本時間10月24日(土)に開幕し、最長で11月1日(日)まで行われる予定だ。

ラウンド 日程(日本時間) 方式 ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS) 10月12日(月)～10月20日(火) 7戦4勝制 ワールドシリーズ 10月24日(土)～11月1日(日) 7戦4勝制

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

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未発表 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【ドジャース vs ブレーブス】

10/4(日)4:55 第1戦 【レイズ vs ヤンキース】

10/4(日)7:25 第1戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)4:55 パドレスvsブルワーズ10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ホワイトソックスvsガーディアンズ

※各サービスの中継対象試合・放送時間は変更となる場合があります。

※J SPORTSオンデマンドはMLB配信なし。

【一覧】MLBポストシーズン2026の出場チーム

MLBポストシーズン2026には、アメリカン・リーグとナショナル・リーグからそれぞれ6球団、合計12球団が出場する。

各リーグの上位2シードはワイルドカードシリーズが免除され、ディビジョンシリーズから登場。その他の8球団はワイルドカードシリーズからポストシーズンを戦う。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属しているロサンゼルス・ドジャースは、ディビジョンシリーズからポストシーズンに出場する。

チーム名 進出ラウンド 出場資格 タンパベイ・レイズ ディビジョンシリーズ ア・リーグ東地区優勝 クリーブランド・ガーディアンズ ディビジョンシリーズ ア・リーグ中地区優勝 ヒューストン・アストロズ ワイルドカードシリーズ ア・リーグ西地区優勝 ニューヨーク・ヤンキース ワイルドカードシリーズ ア・リーグ ワイルドカード1位 ボストン・レッドソックス ワイルドカードシリーズ ア・リーグ ワイルドカード2位 シカゴ・ホワイトソックス ワイルドカードシリーズ ア・リーグ ワイルドカード3位 ミルウォーキー・ブルワーズ ディビジョンシリーズ ナ・リーグ中地区優勝 ロサンゼルス・ドジャース ディビジョンシリーズ ナ・リーグ西地区優勝 アトランタ・ブレーブス ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ東地区優勝 サンディエゴ・パドレス ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ ワイルドカード1位 シカゴ・カブス ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ ワイルドカード2位 フィラデルフィア・フィリーズ ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ ワイルドカード3位

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