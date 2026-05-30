補強に約960億円を投じながらも無冠のリヴァプール、スロット監督解任を正式発表…後任はイラオラか

リヴァプールは30日、オランダ人指揮官アルネ・スロット監督（47）を解任したことを発表した。

2024年にユルゲン・クロップ氏の後任としてリヴァプールの指揮官に就任したスロット監督。2024-25シーズンにはプレミアリーグ優勝を果たしたものの、4億5000万ポンド（約960億円）の補強費を投じてFWアレクサンデル・イサク、MFフロリアン・ヴィルツらを獲得した今季はプレミアリーグ5位、チャンピオンズリーグ・ベスト8敗退など、期待と裏腹にトロフィーとは無縁のシーズンを送った。

リヴァプールがスロット監督の解任に動く可能性はシーズン中から報じられてきたが、このタイミングで正式に発表されている。同監督のリヴァプールでの通算成績は66勝18分け29敗。

なおリヴァプールは「後任監督招聘のプロセスを進めています」と伝えているが、スペイン関係の移籍事情に精通したジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によれば、今季までボーンマスを率いたアンドニ・イラオラ監督が本命とのこと。ラージョ、そしてボーンマスで成功をつかんだスペイン人指揮官は、ここ最近レヴァークーゼン、ミラン、クリスタル・パレスらからの興味もささやかれていた。