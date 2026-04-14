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リヴァプールvsPSGはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月15日】リヴァプールvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝2ndレグ

チャンピオンズ リーグ
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
リヴァプール
パリ・サンジェルマン
遠藤航

【欧州CL 放送予定】4月15日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝2ndレグ、リヴァプール対パリ・サンジェルマンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝2ndレグが日本時間4月15日(水)に開催。遠藤航が所属するリヴァプールとパリ・サンジェルマンが対戦する。

【リヴァプールvsPSGを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、リヴァプールvsパリ・サンジェルマンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リヴァプールvsPSGの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのリヴァプールvsパリ・サンジェルマンは、リヴァプールのホーム「アンフィールド」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ
  • 日程：2026年4月15日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：リヴァプール vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：アンフィールド

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リヴァプールvsPSGのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リヴァプールvsパリ・サンジェルマンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

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リヴァプールvsPSG チーム情報

リヴァプール vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
25
ギオルギ・ママルダシュヴィリ
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
6
ミロシュ・ケルケズ
30
ジェレミー・フリンポン
10
アレクシス・マクアリスター
8
ドミニク・ソボスライ
7
フロリアン・ヴィルツ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
11
モハメド・サラー
22
ウーゴ・エキティケ
39
マトヴェイ・サフォノフ
51
ウィリアム・パチョ
5
マルキーニョス
2
アクラフ・ハキミ
25
ヌーノ・メンデス
87
ジョアン・ネヴェス
17
ヴィティーニャ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
14
デジレ・ドゥエ
10
ウスマン・デンベレ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア

4-3-3

PSGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
17/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

LIV

直近の 5 試合

PSG

2

勝利

0

引分け

3

勝利

5

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表