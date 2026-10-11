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リヴァプールvsマン・CはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月12日】リヴァプールvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜遠藤航所属！プレミアリーグ第6節

プレミアリーグ
リヴァプール 対 マンチェスター・シティ
リヴァプール
マンチェスター・シティ
遠藤航

【遠藤航所属】2026-27プレミアリーグ第6節、リヴァプールvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第6節が日本時間10月12日(月)に開催。遠藤航が所属するリヴァプールと、マンチェスター・シティが対戦する。

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本記事では、リヴァプールvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプールvsマンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年10月12日(月)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第6節
  • 日時：2026年10月12日(月)0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs マンチェスター・シティ
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リヴァプールvsマンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定



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リヴァプールvsマンチェスター・シティのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リヴァプールvsマンチェスター・シティの予想スタメンは？

リヴァプール vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
フォーメーション
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
アリソン・ベッカーアリソン・ベッカーロナルド・アラウホロナルド・アラウホフィルジル・ファン・ダイクフィルジル・ファン・ダイクミロシュ・ケルケズミロシュ・ケルケズジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケライアン・フラーフェンベルフライアン・フラーフェンベルフブラッドリー・バルコラブラッドリー・バルコラビクトル・ムニョスビクトル・ムニョスドミニク・ソボスライドミニク・ソボスライアレクシス・マクアリスターアレクシス・マクアリスターフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンママーク・グエイマーク・グエイルベン・ディアスルベン・ディアスマテウス・ルイスマテウス・ルイスヨシュコ・グヴァルディオルヨシュコ・グヴァルディオルジェレミー・ドクジェレミー・ドクエリオット・アンダーソンエリオット・アンダーソンラヤン・シェルキラヤン・シェルキエンソ・フェルナンデスエンソ・フェルナンデスイリマン・エンディアイェイリマン・エンディアイェアーリング・ハーランドアーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
リヴァプール

先発メンバー

マンチェスター・シティ

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ
  • エンツォ・マレスカ

成績

LIV

LIV - 直近成績

IPS
0-2
ATM
2-1
FUL
0-0
TOT
3-1
BOU
0-1
得点（失点）
8/2
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
MCI

MCI - 直近成績

COV
1-0
POR
0-2
MUN
0-1
NOR
5-0
SUN
5-3
得点（失点）
14/3
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヴァプールドローマンチェスター・シティ
2
0
3
FAカップ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
4
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
2
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
3
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
0
終了
5得点9
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
5500135+815
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
6240126+610
5
チェルシーチェルシーCHE
63121513+210
6
リーズリーズLEE
623185+39
7
リヴァプールリヴァプールLIV
523074+39
8
エヴァートンエヴァートンEVE
523063+39
9
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
6303912-39
10
ハル・シティハル・シティHUL
522164+28
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
52219908
12
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
13
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
512245-15
14
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
6123611-55
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
5113611-54
16
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
17
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
18
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
19
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
5104110-93
20
フラムフラムFUL
6024610-42
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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