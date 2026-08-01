【8月3日】リヴァプール対リーズのテレビ放送/ネット配信予定｜サッカークラブ親善試合

日本時間2026年8月3日(月)に行われるクラブ親善試合で、遠藤航が所属するリヴァプールと、田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプールvsリーズの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsリーズは、日本時間2026年8月3日(月)にアメリカ・イリノイ州シカゴにある、ソルジャー・フィールドで開催される。

大会：クラブ親善試合

日時：2026年8月3日(月)5:00キックオフ／日本時間

対戦：リヴァプール vs リーズ

会場：ソルジャー・フィールド(アメリカ)

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リヴァプールvsリーズのテレビ放送・ネット配信予定

リヴァプールvsリーズのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。