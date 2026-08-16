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クラブ親善試合
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Yuta Tokuma

【8月17日】リヴァプール対コモのテレビ放送/ネット配信予定｜クラブ親善試合

クラブ親善試合
リヴァプール 対 コモ
リヴァプール
コモ
遠藤航

クラブ親善試合、リヴァプール対コモのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年8月17日(月)に行われるクラブ親善試合で、遠藤航が所属するリヴァプールと、コモ1907が対戦する。

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本記事では、リヴァプールvsコモの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプールvsコモの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsコモは、日本時間2026年8月17日(月)にイングランドにあるリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：クラブ親善試合
  • 日時：2026年8月17日(月)2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs コモ
  • 会場：アンフィールド(イングランド)

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リヴァプールvsコモのテレビ放送・ネット配信予定

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リヴァプールvsコモのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リヴァプールvsコモの予想スタメンは？

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
10/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

COM
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位表

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