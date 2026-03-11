「仮に準々決勝に進んでも、チェルシーとPSGを上回れるのか？」敗戦のリヴァプールに識者は…

ガラタサライに敗れたリヴァプールについて、有力メディア『The Athletic』が分析している。

10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第1戦で、ガラタサライと敵地で対戦したリヴァプール。開始7分に先制点を許すと、その後は選手を入れ替えながらゴールを目指したものの、最後まで追いつくことができず。0-1で敗れている。

これで18日のホームでの第2戦は勝利が必須となったが、『The Athletic』のアンディ・ジョーンズ記者は「これほどまでに（守備が）オープンなチームに優勝の望みはあるのか？」と題してこう指摘した。

「リヴァプールにとって今季最低の瞬間は、アンフィールドでPSVに1-4と敗れた時だ。この敗戦は、チームの守備がどれほどオープンであるのかを思い知らせている。だが、依然としてこうした課題、憂慮すべき脆弱性は残っており、このガラタサライ戦で再び露呈している」

「試合を通じて脆く、最大の問題は両サイドから絶え間なく送られてくるクロスへの対応だ。大歓声でコミュニケーションがうまく取れなかったかもしれないが、それは言い訳にならない。中盤にも問題を抱え、空中戦で劣勢に追い込まれ、セカンドボールへの反応も遅れ続けた。それが失点にも繋がっている」

そして、「リヴァプールは9月のリーグフェーズで敗れた試合から得た教訓を全く学んでおらず、多くの選手が混乱に陥った。セカンドレグはガラタサライファンが入場禁止。もしかしたらアンフィールドで逆転できるかもしれない。だが、準々決勝ではチェルシーか王者パリ・サンジェルマンと対戦する。より実力のあるチームを上回れるのだろうか」と綴っている。