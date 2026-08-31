リヴァプール、バルコラ獲得を正式発表！移籍金は今夏の市場最高額に

リヴァプールは31日、パリ・サンジェルマン（PSG）からフランス代表FWブラッドリー・バルコラ（23）を完全移籍で獲得したことを発表した。

英メディアの報道によるとリヴァプールはバルコラの移籍について、移籍金1億2500万ユーロ（約230億円）、インセンティブ2000万ユーロ（約40億円）という条件でPSGと合意。オペレーション総額は1億4500万ユーロ（約270億円）となるが、これは今夏の移籍市場における最高額であり、またリーグ・アン史上最高額の売却記録となった。

リヴァプールと長期契約を結んだバルコラは、同クラブのオウンドメディアを通じて、次のように話している。

「リヴァプールでプレーできることを誇りに思う。本当にうれしい」

「リヴァプールからの関心を知ったとき、疑問を抱くことはなかった。自分にとってとても大切なクラブになると確信したんだ」

バルコラは2023年、移籍金4500万ユーロ（約83億円）でリヨンからPSGに加入し、3シーズンで公式戦152試合に出場して39得点35アシストを記録。2度のチャンピオンズリーグ制覇を含め、合計13タイトルの獲得に貢献した。PSGとは2028年まで契約していたが、数カ月前からリヴァプールと個人合意に至っていたとされ、PSGは同選手が契約延長を行わないと決断したことを受けて退団を容認したようだ。

バルコラは爆発的なスピードと突破力を武器に左サイドを切り裂き、得点とアシストの両面での貢献が期待できるウィングの選手。アンドニ・イラオラ監督が新たに率いる今季のリヴァプールにとって、プロジェクトを牽引するスター選手となる。

なおリヴァプールは、昨夏にはFWアレクサンデル・イサク（1億4500万ユーロ）やMFフロリアン・ヴィルツ（1億2500万ユーロ）を獲得し、また今夏にはバルコラのほかオサスナからFWビクトル・ムニョスも引き入れるなど派手な補強を続けている。その一方で、チームの主力だったFWコーディ・ガクポに対してはトッテナムやマンチェスター・シティが関心を示しているとされ、その動向が注目されている。