リヴァプールがアトレティコ撃破！M・ジョレンテに3試合で5回目のゴール許すも…ソボスライ＆マック・アリスター弾で逆転勝利

9日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節、アンフィールドを舞台としたリヴァプール対アトレティコ・マドリーは2-1でリヴァプールの勝利に終わった。

イラオラ監督体制で2018-19シーズン以来となる7回目のCL優勝を狙うリヴァプールと、本拠地メトロポリターノで行われる決勝進出、そして悲願の初戴冠を狙うアトレティコの対戦。スタメンで驚きを与えたのはシメオネ監督だった。前日会見で「先発させるにはもっと良くならないと」と話していたフリアン・アルバレスを、まさか先発させている。

試合は予想通り、リヴァプールがボールを保持して攻め込み、アトレティコがカウンターから応戦する展開。アトレティコは堅い守備から効果的な速攻を発動させ、J・アルバレスがシュートまで持ち込むなどしていたが、17分にやはり“あの男”がゴールを決めた。そう、“アンフィールド男”マルコス・ジョレンテである。

2020年3月のCL決勝トーナメント1回戦で2得点（初めてボランチからアタッカーにコンバートされた試合）、2025年9月のグループリーグで2得点と、アンフィールドでの過去2試合で4得点を決めていたM・ジョレンテは、またもこのフットボールの神殿でシュートを決めた。背番号14はJ・アルバレスがDF陣を引きつけて放ったスルーパスからリヴァプールのDFラインを突破。冷静にシュートを決め切り、同スタジアムでの成績を3試合5得点としている。陰謀論への傾倒でも話題のM・ジョレンテは、できると信じればやり切る男だ……。

だが、ビハインドを負ったリヴァプールも反撃。40分、アトレティコのペナルティーエリア内で、アラウホの気の利いた左足ヒールパスからソボスライがシュートを突き刺して同点に追いつく。さらに50分には、リヴァプールから契約延長オファーを提示されず、複雑な心境を明かしていたマック・アリスターが、ペナルティーエリア浅い位置から強烈な左足シュートを突き刺してスコアをひっくり返した。

その後はリヴァプールが勝負を決める追加点、アトレティコが同点弾を目指して、互いに攻め合う展開に。しかし、その後スコアは動くことなく、リヴァプールが逃げ切る形でスペインの強豪を下している。