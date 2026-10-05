アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの引退記念ユニフォームが大きな注目を集めている。

本記事では、メッシ引退ユニフォームの再販予定をはじめ、追加販売・再入荷の可能性や購入方法などを紹介する。

メッシ引退ユニフォームの再販はある？

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リオネル・メッシのアルゼンチン代表引退特別ユニフォームは、2026年9月25日に日本国内で発売されたが、発売直後から注文が集中し、アディダス公式や主要取扱店では全サイズ完売となった。

現時点で、アディダスジャパンから再販や追加生産に関する正式な発表は出ていない。そのため、今後購入を希望する場合は、アディダス公式や各ショップの再入荷情報を随時確認しておきたい。

項目 状況 発売日 2026年9月25日 販売状況 アディダス公式・主要取扱店で全サイズ完売 再販予定 現時点で公式発表なし 追加生産 未定

メッシ引退ユニフォームはどこで買える？

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正規販売時は、アディダス公式オンラインストアや直営店のほか、サッカー専門店などで取り扱われた。

主な販売店としては、サッカーショップKAMO、SWS、fcFA、キシスポなどが挙げられる。販売時には1人1点までの購入制限が設けられていた。

販売先 取扱状況 アディダス公式オンラインストア 正規販売 アディダス直営店 正規販売 サッカーショップKAMO 正規取扱店 SWS 正規取扱店 fcFA 正規取扱店 キシスポ 正規取扱店

二次流通で購入する場合の注意点

公式販売分の完売後は、フリマアプリやオークションサイトなどの二次流通市場でも出品されているが、定価を大きく上回る価格で取引されるケースもある。

正規販売価格は13,200円～20,350円(税込)程度となっているため、購入前に定価と比較しておきたい。

また、二次流通ではコピー品が出回る可能性もあるため注意が必要だ。紙タグの留め具やサイズ表記、梱包袋などを確認し、不自然な点がないかチェックしたうえで購入を検討したい。

確認ポイント 注意点 紙タグの留め具 正規品は紐で結ばれている一方、コピー品では透明なプラスチックピンが使われるケースがある サイズ表記 正規品と異なる日本サイズ表記になっていないか確認 梱包袋 大きなロゴ入りのジップロック状の袋など、不自然な梱包には注意 販売価格 定価13,200円～20,350円(税込)程度と比較して大幅な高騰がないか確認

メッシ引退ユニフォームの購入方法

アディダス公式・主要サッカーショップ

通常コレクションは、以下のショップで販売された。

アディダス公式オンラインストア

アディダス直営店

サッカーショップKAMO

SWS(スポーツウェブショッパーズ)

数量限定商品となっており、購入は1人1点まで。転売目的と判断された注文についてはキャンセル対象となる場合がある。

発売直後に全サイズが完売したため、現時点では通常販売での購入は難しい状況となっている。購入を希望する場合は、再販や受注生産の案内を待つ形となる。