あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoリール
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoベティス
LeminoプレミアムがCLリーグフェーズ第1節全試合を配信！31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

協力：

【9月9日】リールvsレアル・ベティスのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

チャンピオンズ リーグ
リール 対 ベティス
上田綺世
リール
ベティス

【上田綺世出場予定】9月9日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第1節、LOSCリール対レアル・ベティスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

リーグフェーズ第1節の全試合を配信！
Lemino CL

Lemino

LeminoプレミアムでCLリーグフェーズ第1節の全試合をディレイ配信！

まずは31日間無料トライアルに登録

31日間無料トライアルあり
CL・EL・ECLをライブ配信！
(C)WOWOW

WOWOW

チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！

単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！

単月視聴ならいつでも解約可能

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月9日(水)に開催。日本代表FW上田綺世が新加入したLOSCリールと、レアル・ベティスが対戦する。

LeminoプレミアムでCLリーグフェーズ第1節の全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、リールvsベティスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リールvsベティスの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節のリールvsベティスは、リールのホーム「スタッド・ピエール＝モーロワ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月9日(水)1:45キックオフ／日本時間
  • カード：LOSCリール vs レアル・ベティス
  • 会場：スタッド・ピエール＝モーロワ
LeminoプレミアムでCLリーグフェーズ第1節の全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

リールvsベティスの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リールvsベティスの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンネル

視聴リンク

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

試合当日24時よりディレイ配信

LeminoプレミアムでCLリーグフェーズ第1節の全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand join 2025

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

CL観るならWOWOWオンデマンド！日本人選手出場試合多数今すぐ視聴

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

Lemino CLLemino

Leminoプレミアムではチャンピオンズリーグ・リーグフェーズMD1の全試合を試合当日24時よりディレイ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

LeminoプレミアムでCLリーグフェーズ第1節の全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

LeminoプレミアムでCLリーグフェーズ第1節の全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本記事に掲載されている配信情報は2026年9月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。リールvsベティス チーム情報

リール vs ベティス 予想スタメン

4-2-3-1
リール crest
リール
LIL
フォーメーション
ベティス crest
ベティス
BET
4-2-3-1
1ベルケ・オゼル4アレクサンドロ・リベイロ3ネイサン・ノイ15ロマン・プロー22ティアゴ・サントス10ハコン・アルナル・ハラルドソン8イーサン・エンバペ21バンジャマン・アンドレ6ナビル・ベンタレブ11オサメ・サハラウイ9オリヴィエ・ジルー1アルバロ・バジェス5マルク・バルトラ11フランシスコ・ガルシア4ナタン2エクトルベジェリン22イスコ21マルク・ロカ6F. Bernal8パブロ・フォルナルス7アントニー19トロイ・パロット
ベティス crest
ベティス
BET
4-2-3-1
リール

先発メンバー

ベティス

マネージャー

  • D. Ancelotti
  • マヌエル・ペレグリーニ

両チームの対戦成績

対戦成績

リールドローベティス
0
1
0
クラブ親善試合
ベティス badge
ベティス
BET
2
リール badge
リール
LIL
2
終了
2得点2
2.5 得点以上の試合1/1
両チームとも得点を挙げた1/1

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
00000000
1
フェイエノールトフェイエノールトFEY
00000000
1
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
00000000
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
00000000
1
ローマローマROM
00000000
1
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
1
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
00000000
1
インテルインテルINT
00000000
1
ランスランスRCL
00000000
1
アーセナルアーセナルARS
00000000
1
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
00000000
1
ポルトポルトPOR
00000000
1
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
00000000
1
コモコモCOM
00000000
1
ビジャレアルビジャレアルVIL
00000000
1
スポルティングCPスポルティングCPSCP
00000000
1
AEKアテネAEKアテネAEK
00000000
1
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
00000000
1
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
00000000
1
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
00000000
1
バルセロナバルセロナBAR
00000000
1
ベティスベティスBET
00000000
1
バイエルンバイエルンFCB
00000000
1
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
00000000
1
リールリールLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
リヴァプールリヴァプールLIV
00000000
1
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
00000000
1
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
00000000
1
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
00000000
1
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
00000000
1
ガラタサライガラタサライGAL
00000000
1
サバFKサバFKSAB
00000000
1
ナポリナポリNAP
00000000
1
バイキングバイキングVIK
00000000
ラウンド8出場権

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー