ラ・リーガ会長、チャビ氏の発言を真っ向から否定「メッシのバルサ復帰について…一切許可を出していなかった」

スペインプロリーグ機構ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、チャビ・エルナンデス氏によるFWリオネル・メッシのバルセロナ復帰に関する発言について、虚偽の内容があることを指摘した。

チャビ氏はスペイン『バングアルディア』とのインタビューで、自身がバルセロナ監督を務めていた2023年、FWリオネル・メッシがクラブ復帰を希望していたにもかかわらず、ジョアン・ラポルタ氏が復帰を拒絶したと発言。次のように語っていた。

「会長は真実を言っていない。レオの獲得は内定していた。2023年1月、世界王者となった彼と私たちはコンタクトを取り、彼は復帰に期待を抱いていると口にした。話し合いは3月まで続き、私からは『OKと言ってくれるならばその旨を会長に伝える』と言ったんだ。私はフットボール的に彼が必要だと思った」

「会長はレオの父親と契約について交渉し、ラ・リーガも青信号を出した。しかし会長が、その後すべてを白紙に戻した」

「ラポルタは一語一句違わずにこう言ったんだ。『レオが戻ってくるならば諍いが起こる。許容することはできない』と。それからレオは、急に自分の電話に出なくなった。違うところから（バルセロナ移籍は）実現できないと言われたためだ。私は彼の父親に『ホルへ、これはおかしい』と言ったが、『会長と話すんだ』と返答された。私はレオと5カ月にわたり話をして、移籍は成立していた。フットボール的な疑いは何もなかった。マイケル・ジョーダンのように“ラスト・ダンス”をする用意はできていたんだ」

だがテバス会長は「ラ・リーガも青信号を出した」ことが虚偽であると指摘。スペイン『TVE』とのインタビューに応じた同会長は、財政難によってサラリーキャップの制限がかかるバルセロナに対して、メッシ獲得の許可を与えていなかったことを主張した。

「真実ではない。ラ・リーガは何も許可をしていなかったし、OKとはまったく判断していなかった」



なおチャビ氏の今回の発言は、会長選挙で再選を狙うラポルタ氏に対する、“口撃”とも受け止められている。チャビ氏は今回の会長選挙で、自身を解任したラポルタ氏ではなく、もう一人の候補ビクトール・フォント氏を支持している。