バルセロナのラストマッチでも点を決めたレヴァンドフスキ…フリック「いま振り返ると、彼のポジショニングはいつも正しかった」

23日のラ・リーガ最終節、バルセロナは敵地メスタージャでのバレンシア戦を1-3で落とした。ハンジ・フリック監督は、バルセロナでの最後の試合でもゴールを決めたFWロベルト・レヴァンドフスキを、改めて称賛している。

今季限りでバルセロナを退団するレヴァンドフスキは、最後の最後までゴールを決めている。このバレンシア戦の60分、ペナルティーエリア内に位置したポーランド代表FWは、フェランが蹴ったボールを右足で枠内に押し込んだ。これでバルセロナでの通算成績は、192試合120得点となっている。

フリック監督は試合後、バイエルン、バルセロナで2シーズンずつ指導した稀代の点取り屋を改めて称賛。ストライカーの基礎的かつ根幹的な能力である、そのポジショニングの素晴らしさを強調した。

「彼がゴールを決めたとき、シンプルなことが頭に浮かんだ。彼はそのキャリアを通して、適切なタイミングに正確なポジショニングを取っていたんだ、とね」

レヴァンドフスキはバルセロナのほか、バレンシアのサポーターからも称賛の喝采を浴びていた。

「彼はこの試合に出場するに値した。ファンとあのように別れるべきだったんだ。試合に負けたことには失望しているが、それは言わせてほしい」

レヴァンドフスキは試合後、観客がいなくなったメスタージャのピッチに一人座り込み、憧れのクラブだったバルセロナでの日々が終わることを噛み締めていた。