レヴァンドフスキ、バルセロナ退団発表…4シーズン在籍して191試合119得点「バルサは本来いるべき場所に戻ったんだ。貢献できて誇らしい」

ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキ(37)が16日、今季限りでバルセロナを退団することを発表した。

レヴァンドフスキとバルセロナの契約は今季限りまでで、出場時間と成果が減少している同選手に対して、クラブは年俸半額の延長オファーを提示していたとされる。

そしてレヴァンドフスキが下した決断は、憧れて加入したクラブを去ることだった。同選手は次のような声明を伝えた。

「挑戦、努力、忘れられない瞬間に満ちた4年を経て、前へと進む瞬間が訪れた。自分の役割を終えたという感覚とともにここを去るよ」

「激しい4シーズンだった。リーグ戦を3回制して、僕たちはバルサをふさわしい場所に戻したんだ。加入初日から愛情を届けてくれたサポーターのことは忘れない。カタルーニャはいつまでも、僕の心の大切な場所にあり続ける。この美しい日々の一部となってくれたすべての人々に、ありがとう」

「このクラブには輝かしい未来が待っている。その成長に貢献できたことが誇らしい。バルサは本来の場所に戻ったんだ。ビスカ（万歳）・バルサ、ビスカ・カタルーニャ」

レヴァンドフスキは2022年夏、バイエルン・ミュンヘンからバルセロナへと移籍。移籍金は4500万ユーロ+インセンティブ500万ユーロだった。4シーズンでの成績は191試合119得点と、ワールドクラスのストライカーとしての能力を存分に発揮し、財政難で厳しい時期を過ごしていたクラブの復権に貢献した。ラ・リーガ3回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ3回を獲得し、2022-23シーズンには23得点を決めてラ・リーガ得点王に輝いている。

その一方でバルセロナは「あなたはスターとしてやって来て、伝説としてここを去ることになる。ありがとう、ロベルト・レヴァンドフスキ。あなたがこのカラーのユニフォームを着ながら決めた一つひとつのゴールに、臨んできた一つひとつの戦いに、私たちにくれた一つひとつの魔法の瞬間に感謝を。あなたは永遠にバルサの人間です」とのメッセージを伝えている。

バルセロナは17日に本拠地カンプ・ノウでの今季最終戦、ラ・リーガ第36節ベティス戦に臨む。レヴァンドフスキは盛大な形で送り出されることになりそうだ。