ブンデスリーガ
team-logoレヴァークーゼン
BayArena
team-logoバイエルン
レヴァークーゼンvsバイエルンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【3月14日】レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第26節

【伊藤洋輝所属】2025-26ブンデスリーガ第26節、レヴァークーゼン対バイエルン・ミュンヘンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第26節が日本時間2026年3月14日(土)に開催され、レヴァークーゼンと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、レヴァークーゼンvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レヴァークーゼンvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

レヴァークーゼンvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間3月14日(土)にレヴァークーゼンのホーム、バイ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第26節
  • 日時：2026年3月14日(土) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：レヴァークーゼン vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：バイ・アレーナ

レヴァークーゼンvsバイエルン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第26節のレヴァークーゼンvsバイエルンは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
ABEMA
(無料中継)		プレミアム登録がおすすめ
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ドルトムントvsマインツのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ブンデスリーガ25-26はABEMAで毎節2試合を無料中継！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

レヴァークーゼンvsバイエルン チーム情報

レヴァークーゼン vs バイエルン 予想スタメン

レヴァークーゼンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
28
ヤニス・ブラスウィッチ
8
C
ロベルト・アンドリッヒ
12
エドモンド・タプソバ
4
ジャレル・クアンサー
11
マルタン・テリエ
10
マリク・ティルマン
19
エルンスト・ポク
24
アレイクス・ガルシア
30
イブラヒム・マザ
6
イグナシオ・フェルナンデス
35
クリスティアン・コファネ
40
ヨナス・ウルビヒ
2
ダヨ・ウパメカノ
44
ヨシプ・スタニシッチ
3
キム・ミンジェ
20
トム・ビショフ
10
ジャマル・ムシアラ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
6
C
ヨズア・キミッヒ
14
ルイス・ディアス
42
レナート・カール
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

B04
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
19/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

B04

直近の 5 試合

FCB

1

Win

1

Draw

3

勝利

1

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
0/5

順位表

