2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月12日(木)に開催。レヴァークーゼンとアーセナルが対戦する。

本記事では、レヴァークーゼンvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レヴァークーゼンvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのレヴァークーゼンvsアーセナルは、レヴァークーゼンのホーム「バイ・アレーナ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ

日程：2026年3月12日(木)2:45キックオフ／日本時間

カード：レヴァークーゼン vs アーセナル

会場：バイ・アレーナ

レヴァークーゼンvsアーセナルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レヴァークーゼンvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

WOWOW

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「」をチェックしてみてほしい。

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

レヴァークーゼンvsアーセナル チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表