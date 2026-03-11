Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoレヴァークーゼン
BayArena
team-logoアーセナル
レヴァークーゼンvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月12日】レヴァークーゼンvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【欧州CL 放送予定】3月12日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 1stレグ、レヴァークーゼン対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月12日(木)に開催。レヴァークーゼンとアーセナルが対戦する。

本記事では、レヴァークーゼンvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レヴァークーゼンvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのレヴァークーゼンvsアーセナルは、レヴァークーゼンのホーム「バイ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2026年3月12日(木)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：レヴァークーゼン vs アーセナル
  • 会場：バイ・アレーナ

レヴァークーゼンvsアーセナルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レヴァークーゼンvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

wowow tournament pass 2025-26WOWOW

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

レヴァークーゼンvsアーセナル チーム情報

レヴァークーゼン vs アーセナル 予想スタメン

レヴァークーゼンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestARS
28
ヤニス・ブラスウィッチ
12
エドモンド・タプソバ
4
ジャレル・クアンサー
8
ロベルト・アンドリッヒ
30
イブラヒム・マザ
20
アレハンドロ・グリマルド
11
マルタン・テリエ
42
M. Culbreath
25
エセキエル・パラシオス
24
アレイクス・ガルシア
35
クリスティアン・コファネ
1
ダビド・ラヤ
5
ピエロ・インカピエ
3
クリスティアン・モスケラ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
12
ユリエン・ティンバー
7
ブカヨ・サカ
10
エベレチ・エゼ
41
デクラン・ライス
36
マルティン・スビメンディ
11
ガブリエウ・マルティネッリ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ

4-2-3-1

ARSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

B04
-直近成績

ゴールを許す
5/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
11/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

B04

直近の 3 試合

ARS

0

勝利

1

Draw

2

勝利

3

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
3/3

順位表

0